Zanardi'nin durumu ciddiyetini koruyor

İtalya'da geçirdiği kazanın ardından yüzünden ve başından ciddi şekilde yaralanan Alex Zanardi'nin tedavisi devam ediyor.

Şu an yoğun bakım ünitesinde olan ve solunum cihazına bağlanan Zanardi hakkında yeni bir basın bülteni yayınlandı.

Ayrıca doktorlar, bunun son basın bülteni olacağını çünkü ailesi tarafından bu yönde bir talep geldiğini belirttiler.

Açıklamada, “19 Haziran Cuma günü Santa Maria alle Scotte hastanesinin yoğun bakım ünitesine kabul edilen Alex Zanardi'nin durumu stabil kaldı. Sporcu geride kalan geceyi klinik durum, kardiyo-solunum ve metabolik parametrelerde önemli değişiklikler olmadan geçirdi. Ancak nörolojik tablo ciddi olmaya devam ediyor."

"Nöromonitor takibi devam ediyor ve özel bir ekip tarafından sürekli olarak analiz ediliyor. Hasta mekanik solunum cihazına bağlı ve yapay koma durumunda kalmaya devam ediyor."

"Aile üyelerinin talebi üzerine, hastanın durumunda önemli değişiklikler meydana gelinceye kadar diğer tıbbi bültenlerin yayınlanmamasına karar verildi." denildi.

Öte yandan Blick ve SID gazetecileri, eski F1 pilotunun her iki gözünü de kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu yazdılar.

Zanardi'nin doktoru Giuseppe Oliveri ise ilk yardımı yapan doktoru övdü: "En büyük saygıyı onu doğru şekilde entübe eden anestezi uzmanı hak ediyor. Sokağın ortasında bu durumda bir hastayla bunu yapmak hiç de kolay değil."

"Onu belli bir süre daha bu şekilde tutmayı düşünüyoruz ancak komanın ne kadarının ilaçtan ve ne kadarının nörolojik koşullardan kaynaklandığını bilmiyoruz."