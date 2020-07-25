Zanardi yeniden yoğun bakıma alındı
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Eski F1 pilotu Alex Zanardi, durumunun dengesiz seyretmesinin ardından yeniden yoğun bakım ünitesine alındı.
Geçtiğimiz ay el bisikletiyle katıldığı bir etkinlikte kafasını kamyona çarpan Alex Zanardi, ciddi şekilde yaralanmıştı.
O zaman beri üç ameliyat geçirdi ve vücudunun mümkün olan en iyi şekilde iyileşmesini sağlamak için bir hafta öncesine kadar yapay komada tutuldu.
Sonrasında yapay komadan çıkarıldı ve yoğun bakım ünitesinden alınarak rehabilitasyon için başka bir kliniğe nakledildi.
Bu yüzden sağlığı olumlu yönde gidiyordu Ancak cuma günü doktorlar, Zanardi'nin durumunda endişe verici değişiklikler olduğunu ve yoğun bakma geri döndürmenin daha iyi olacağına karar verdiler.
Bu, sağlık personeli tarafından alınan ortak bir karardı.
Zanardi'nin sağlık durumu hakkında detaylı bilgi verilmedi.
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|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
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