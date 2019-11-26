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Formula 1 / Son dakika

Zanardi, Hamilton'ın 2020'de daha fazla zorlanmasını bekliyor

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Zanardi, Hamilton'ın 2020'de daha fazla zorlanmasını bekliyor
Ekleyen:
, Editör
26 Kas 2019 09:46

Eski F1 pilotu Alex Zanardi, gelecek yıl daha yakın bir savaş olacağını ve Lewis Hamilton'ın şampiyonluğunun garanti olmadığını söyledi.

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, 2014'ten bu yana beş dünya şampiyonluğu kazanmayı başardı ve pek çok kişi tarafından gelecek yılın da favorisi olarak görülüyor.

Ancak bu yılın ikinci yarısında Ferrari, Mercedes ve Red Bull'un her üçü de pole pozisyonu aldı ve yarış kazanmayı başardı. Durum böyle olunca gelecek yılki savaşın daha yakın geçmesi bekleniyor.

Eski F1 pilotu Alex Zanardi, İtalyan La Gazzetta dello Sport'a verdiği demeçte Hamilton'ın 2020'de daha fazla zorlanacağını söyledi.

Fuji DTM yarışına katılan Zanardi, "2019 sezonu hiç de sıkıcı bir sezon değildi, ama bence mücadele 2020 yılında daha da yakın olacak."

"Kimin kazanacağını söylemek zor, ama Leclerc ve Verstappen'i Mercedes ile gerçekten rekabet edebilecek bir araçta görmek istiyorum."

"Hamilton'ın başarılarının devam etmesi, gelecek yıl için kesin değil. Yani bunun çantada keklik olduğunu düşünmüyorum." ,

Öte yandan Zanardi, Charles Leclerc'in Sebastian Vettel'den çok Hamilton'a benzediğini söyledi.

"Onun büyüklüğü zihinsel gücüyle ilgili. Brezilya'da Albon'la yaşadığı gibi, hata yaptığında nasıl özür dileyeceğini biliyor. Bu bağlamda, Leclerc'in yaşına rağmen Vettel'den çok Hamilton'a benzediğini düşünüyorum " dedi.

Alex Zanardi

Alex Zanardi

Fotoğraf: Alexander Trienitz

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Editör Kemal Şengül

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