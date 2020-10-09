Zamanlama, Perez’in 2021 koltuğuna mal olabilir

Racing Point Eylül ayında Perez’e, yollarını ayıracaklarını ve yerine Sebastian Vettel’i getirecekleri bilgisini verdi.

Bu sıralarda ise Haas, Alfa Romeo ve Red Bull’un 2 takımı haricinde diğer tüm takımlar dizilimlerini kararlaştırmıştı. Perez de böylelikle McLaren’a geri dönme veya Renault’ya geçme şansını kaçırmış oldu.

Red Bull, dizilimlerini değiştirmeyeceği yönünde ısrar ettiği için Perez, Alfa Romeo veya Haas takımlarıyla gridin gerisine dönmekle yüzleşiyor.

Meksikalı pilotun gitmesi en muhtemel takım Haas olarak görünüyor, çünkü Alfa Romeo’nun gelecek sezon için Mick Schumacher ve Kimi Raikkönen’li dizilimini açıklamasının an meselesi olduğu söylentiler arasında.

Resmi F1 sitesinde yazan Lawrence Barretto’ya göre: “8 kez podyum gören bir pilot için kararın zamanlaması ideal değildi, çünkü 2021 için çoğu koltuk kararlaştırılmıştı.”

“Haas ve Alfa Romeo en bariz adaylar, fakat ikisinin de başka yönlere kaydığı düşünülüyor. Bu sırada Mercedes’in Lewis Hamilton’la yeniden sözleşme imzalaması konuşulurken, Red Bull ise pilotlarını kendi akademisi veya takımlarından sağlamaya çalıştığı için dahil olması zor bir takım olarak görülüyor.”

“Bu da Perez’in Formula 1’deki 10 yıllık serüveninin -7 yılı Force India/Racing Point’te olmak üzere- noktalanabileceği manasına geliyor. Verilere baktığınızda Formula 1 camiasından birçok ismin Perez’in neden lider takımlarda yarışmayı hak ettiğini düşündüğünü görürsünüz...”

“Formula 1’de geçirdiği 9 tam sezonda gridin orta ve sonlarında dolaşan araçlara rağmen Meksikalı pilot pilotlar şampiyonasını ortalama 9.8’incilikle tamamlamış. En iyi sonucunu ise 2016 ve 2017 yıllarında 7. olarak almış.”

“Eğer sadece Force India/Racing Point’teki 6 tam yılını sayarsanız ortalaması 8.5’inciliğe yükseliyor.”

“Büyük üçlü takımlarında yarışan 6 pilotu çıkardığınızda çok etkileyici bir istikrar göstermiş. Katıldığı 188 Grand Prix hafta sonunda yarış başına ortalama 3.46 puan kazanmış. Bu da sezon başına 63.70 puan yapar, ki bu sonuçla son on F1 sezonunun dokuzunda pilotlar şampiyonasını ilk onda bitirebilirsiniz.”

“Performansının zayıf noktası sıralama turları olmuş fakat burada da ortalama 11. olarak başlamış ve bilindiği üzere en güçlü yönü, Pazar öğleden sonraları. Bu sayede yarışları ortalama 9. olarak bitirmiş, bu da her yarışta ortalama olarak puan kazanma ihtimali demek.”

Sergilediği skorlara rağmen Formula 1 koltuğundan mahrum kalabilecek Perez, takıma beraberinde sadece puan kazanma yeteneği değil sponsorluk ve liderlik de getiriyor. Fakat zaman onun aleyhine çalışıyor.

Barretto: “Onun seviyesindeki bir pilot F1’de yarışmayı hak ediyor. Rakipleri de, saygın F1 çalışanları da, analistler de aynısını söylüyor.”

“Fakat ne yazık ki Formula 1’de son zamanlarda sıklıkla gördüğümüz üzere bu, koltuğunu elinde tutması için yeterli değil. Zamanlama ondan yana değildi ve tecrübesi takımlara birçok şey katabilecekken, ucuza mal olmuyor ve orta sıralardaki takımlar bu sebeple daha ucuz seçenekleri tercih ediyorlar.”

“Elbette Meksikalı sponsorları sayesinde büyük bir finansal destekle geliyor ama o ücretten maaşının düşülmesi gerek. Böylelikle başta çok iyi gelen teklif, finansal destek sağlayabilecek bir pilot akademisinin pilotundan daha az tercih edilir hale geliyor.”

“Tabii ki henüz boş olan koltuklar mevcut, yani Perez için yolun sonu olmayabilir ama kulislerden edinilen bilgilere göre kapılar kapanıyor olabilir ve Perez de gridin gerisindeki bir koltuğa sıcak bakmıyor. Belki 2022’de F1’e dönmeden önce Indycar’da bir sezon onu çağırıyor olabilir.”

“Perez, bir kez F1’in odağından çıktıktan sonra geri dönüşün çok zor olduğunu biliyordur. Ama bunu başarabilecek yetenekte birisi varsa, o da Checo’dur.”