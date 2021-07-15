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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Zak Brown'ın COVID-19 testi pozitif çıktı!

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

McLaren Racing CEO'su Zak Brown da dahil olmak üzere üç McLaren ekip üyesinin COVID-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Zak Brown'ın COVID-19 testi pozitif çıktı!

McLaren, Britanya Grand Prix'si basın toplantısından kısa bir süre önce yayınladığı bildiride, üç ekip üyesinin COVID-19 testinin pozitif çıktığını doğruladı.

Açıklamada McLaren Racing CEO'su Zak Brown'ın da COVID-19 testi pozitif çıkan üç isimden biri olduğu duyuruldu.

Takımlar her yarış hafta sonu öncesinde düzenli COVID-19 testlerine giriyor ve Brown'ın testi de bu rutin testlerde pozitif çıktı. Aynı zamanda iki ismin testi daha pozitif çıktı.

Takımdan yapılan açıklamada Brown'ın Lando Norris veya Daniel Ricciardo ile temas halinde olmadığına yer verildi.

Brown ve isimleri açıklanmayan diğer iki isim, hükümet yönergeleri çerçevesinde kendilerini tecrit altına aldılar.

Brown, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada bu hafta sonu takıma evinden destek olacağını dile getirdi.

Son olarak Alfa Romeo patronu Frederic Vasseur'ün COVID-19 testi pozitif çıkmış ve karantina sürecinin ardından padoka dönmüştü.

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