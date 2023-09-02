Zak Brown: "Norris, Red Bull'a gitmeyecek"

Kendini özellikle saf hız ve performans anlamında kanıtlayan Norris, kısa kariyerine bir pole pozisyonu ve sekiz podyum sığdırmayı başardı -üstelik asla rekabetçi bir aracın direksiyonuna geçmemiş olmasına rağmen!

Güçlü performanslarıyla diğer takımların dikkatini de çeken Norris'in bu konuda ise eli kolu bağlı, nitekim kendisinin McLaren ile 2025 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi mevcut.

Elbette bu durum dedikoduları asla engellemiyor, nitekim son dönemde kendisinin Red Bull ile anlaşacağı iddiaları mevcut.

Geçen hafta bu iddiaları Sky Almanya'daki köşesine taşıyan Ralf Schumacher, "Norris'in gelecekte Verstappen'in yeni takım arkadaşı olabileceğini hayal edebiliyorum. İkisi iyi arkadaş gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.

Ralf'in bu söylemi gerçeklik taşımakta, nitekim Norris ve Verstappen gerçekten iyi arkadaşlar. İkili sık sık birlikte simülatör yarışlarına katılıyorlar ve birbirleriyle pist dışında görüşüyorlar.

Ancak bu iddialar her iki takım tarafından da hızlıca yalanlandı; öyle ki, Zak Brown gelecekte güç ünitesi satın alabilecekleri Red Bull Powertrains'ten bir imtiyaz alsalar bile Norris'i serbest bırakmaya niyetli değil.

Motorsport-Total'e konuşan Brown, "Norris'in fiilen satışa kapalı olduğu doğru."

"Lando 2025'e kadar McLaren'da yarışacak. Bu kesin." ifadelerini kullandı.

Lando Norris, McLaren Fotoğraf: Erik Junius

Red Bull takım patronu Christian Horner ise gelecek için açık kapı bıraksa da mevcut sözleşmeye saygı duyduğunu belirtiyor.

Horner, "Bakın, Lando harika bir sürücü, buna hiç şüphe yok ve potansiyelinin arttığını görebiliyorsunuz."

"Ancak kendisi bir McLaren pilotu ve yürürlükteki anlaşmalara saygı duymak zorundasınız."

"2024 sezonunda kimlerle yarışacağımız belli, 2025 sezonu içinse bir koltuğumuz açık. Tahmin edebileceğiniz üzere bu koltuğa ilgi yoğun, ancak bunu konuşmak için daha çok zaman var." dedi.