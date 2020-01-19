"Zandvoort, cesur sürücülerin pisti olacak"

Zandvoort, uzun bir aradan sonra gelecek yıl Hollanda Grand Prix'sine ev sahipliği yaparak Formula 1'e geri dönecek.

Pistin önceki versiyonunu John Hugenholtz tasarlamıştı.

Yeni tasarımda eğimli viraj da dahil olmak üzere pek çok değişiklik bulunuyor ve bu değişiklikleri Dromo'nun patronu Zaffelli planladı.

Pek çok isim yarışın dar ve virajlı pist yapısından ötürü sıkıcı geçebileceğinden endişe ediyor.

Ancak Zaffelli, iyi bir yarış olacağından neredeyse emin.

Zaffelli, “Çalışma, bordürleri yerleştireceğimiz ve son asfalt tabakasını atacağımız Şubat ayı sonunda tamamlanacak."

"Zandvoort'un kendine has özellikleri var. İlk defa kum üzerine inşa edilmiş bir pist üzerinde çalışıyoruz. Kuvvetli rüzgar, hızlı virajlar ve eğimli son viraj. Bu pisti sadece Suzuka ile karşılaştırabilirim ve her iki pisti de John Hugenholtz'un tasarlaması tesadüf değil."

"Hugenholtz onuruna üçüncü viraja onun ismi verildi. Simülasyonumuzun sonuçlarına bakılırsa, sürücülerimiz ikinci virajı tam hızda geçebilecekler. Sonra Hugenholtz virajı geliyor. Oradaki eğim açısı 18 dereceyi aşıyor. Nasıl çizgiler seçeceklerini merak ediyorum. Bu, cesur sürücülerin pisti olacak."

"Pek çok isim, Formula 1'in Zandvoort'a dönüşü konusunda şüpheciydi. Burada geçiş yapmanın imkansız olduğunu söyleyip durdular, ancak bu durumu değiştirmek için çağrıldık. Organizatörler ayrıca taraftarlar için ulaşım konusunda ciddi çaba gösteriyorlar. Sonunda herkesin pistten memnun olacağına inanıyorum."

"Eski bir pistin değiştirilmesi her zaman için risklidir. Ancak Zandvoort çoğu pistten farklı ve şimdi Formula 1'de görmediğimiz, eğimli bir virajları olacak. Bu gerçekten cesur bir proje." dedi.