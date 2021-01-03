Zaffelli: "Zandvoort, Bahreyn'den daha güvenli"

Yılın en büyük olayı belki de Romain Grosjean'ın Bahreyn'de geçirdiği kazadan sağ kurtulmasıydı.

Yarışın ilk turunda Daniil Kvyat ile temas yaşadıktan sonra bariyerlere çarpan ve bariyerlerin ardına geçen Grosjean, alev alan araçtan kendi başına çıkmayı başardı.

Kazanın ardından bariyerlerin yeterli olup olmadığı tartışmaları başladı ve ikinci yarış için pistin bu bölümündeki bariyerler güçlendirildi.

F1 yeni sezonda heyecanlı ama "tehlikeli" olduğu düşünülen Zandvoort'a gidecek.

Zandvoort pistinin yeni tasarımında imzası bulunan Zaffelli, Zandvoort'un Sakhir'e kıyasla daha güvenli bir pist olduğunu söyledi.

NOS'a konuşan Zaffelli, "Zandvoort'ta sürücüler hızı hissediyorlar, ancak Bahreyn'deki gibi en yüksek hızda gitmiyorlar."

"Zandvoort'ta pist dışına çıktığınız zaman asfaltla değil, kum, çim veya çakılla karşı karşıya kalıyorsunuz. Bahreyn'de, bir sürücü olarak farklı şeyler deneyebileceğinizi bilmenizi sağlayan asfalt var, limitleri arayabilirsiniz."

"Grosjean bu hamleyi Zandvoort gibi bir pistte asla yapmazdı. Sürücülerin farklı davrandığı yer burası. Zandvoort, Bahreyn'den daha güvenli. Çünkü pist, sürücülere hiçbir şey kaybetmeden sınırı geçebilecekleri hissini vermiyor." dedi.

Zaffelli ayrıca bariyerlerle ilgili de şöyle konuştu: "Grosjean'ın kazasında eğer beton duvar olsaydı, etki o kadar büyük olurdu ki anında bayılırdı. Bir lastik bariyerinin dezavantajı, aracın dönmesine yol açması, ki bu da bir sarsıntıya neden olabilir."

"Hız ve kütle bir enerji ortaya çıkarıyor. Bunun da bir yere gitmesi gerekiyor. Bir metal bariyer nispeten güvenli. Ama alev olmamalı. Her zaman daha güvenli olabilir. Ama motor sporları ne kadar engellemeye çalışırsanız çalışın her zaman tehlikelidir."

"Ayrıca bu, öngörülemeyen bir kazaydı. İki araç arasında bir temas her yerde olabilir. Ne kadar güvenli olursa olsun her zaman risk var."