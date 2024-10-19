Zaferin ardından Verstappen: "Eski günlerdeki gibi"

Uzun süredir damalı bayrağı ilk sırada göremeyen şampiyona lideri Verstappen, Amerika'daki sprint mücadelesini baştan sona üstün şekilde tamamladı.



Hollandalı pilot, Amerika Grand Prix sprint zaferi sonrasında performansından memnun olduğunu ve sonunda rakiplerinden bağımsız olarak kendi yarışlarına odaklanabildiklerini belirtti.

Verstappen, "Eski günler gibi hissettiriyor, sonunda yeniden mücadele ediyoruz. Bugün gerçekten mutluyum."



"Son zamanlarda arkamıza bakarak yarışıyorduk ama şimdi kendi yarışımıza odaklanabiliyoruz."

"Normalde aracı doğru aralığa sokmak her zaman yoğun bir hafta sonu gerektiriyor, bu yüzden üzerimizde daha fazla baskı var," şeklinde konuştu.