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Formula 1 / Son dakika

Zadnvoort'taki oval bölümde Whiting etkili olmuş

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Zadnvoort'taki oval bölümde Whiting etkili olmuş
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Ronald Vording
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
5 Ara 2019 16:00

Hollanda GP organizatörleri, takvime dönecek olan yarışın gerçekleştirileceği Zandvoort pistinde oval kısımın hazırlanmasında eski Yarış Direktörü Charlie Whiting'in büyük katkısının olduğunu açıkladı.

Hollanda GP ve Zandvoort pisti, gelecek sene Formula 1'e geri dönüyor. Ana düzlük sonunda geçiş şansını arttırabilmek için pistin son virajı oval bir şekilde hazırlanıyor.

Arie Luyendyk virajı, yüzde 32 eğimli hale getirilecek. Bu son virajın 18 derece eğimli olacağı, yani Indianapolis Motor Speedway pistinden daha fazla eğimli olacağı manasına geliyor.

Hollanda GP'nin başında yer alan Erik Weijers, oval kısmın sene başında hayatını kaybeden Whiting'in tavsiyesi üzerine hazırlandığını açığa çıkardı.

Weijers, "Whiting, pistin şekli, kaçış alanları ve kısa pit alanı gibi konularda çok ilgiliydi. Luyendijk virajında, pistin hemen yanına kaza bariyeri koyma tavsiyesinde bulundu."

"Bu, pist dışına çıkıldığında hızın azalmasını sağlayacaktı."

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Artist impression of Circuit Zandvoort

Artist impression of Circuit Zandvoort
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Fotoğraf: Circuit Park Zandvoort

Zandvoort pisti Hollanda GP için hazırlanıyor

Zandvoort pisti Hollanda GP için hazırlanıyor
2/26

Fotoğraf: ISP/BSR Agency

Zandvoort pisti Hollanda GP için hazırlanıyor

Zandvoort pisti Hollanda GP için hazırlanıyor
3/26

Fotoğraf: ISP/BSR Agency

Zandvoort pisti Hollanda GP için hazırlanıyor

Zandvoort pisti Hollanda GP için hazırlanıyor
4/26

Fotoğraf: ISP/BSR Agency

Zandvoort pisti Hollanda GP için hazırlanıyor

Zandvoort pisti Hollanda GP için hazırlanıyor
5/26

Fotoğraf: ISP/BSR Agency

Zandvoort pisti Hollanda GP için hazırlanıyor

Zandvoort pisti Hollanda GP için hazırlanıyor
6/26

Fotoğraf: ISP/BSR Agency

Zandvoort pisti Hollanda GP için hazırlanıyor

Zandvoort pisti Hollanda GP için hazırlanıyor
7/26

Fotoğraf: ISP/BSR Agency

Zandvoort pisti Hollanda GP için hazırlanıyor

Zandvoort pisti Hollanda GP için hazırlanıyor
8/26

Fotoğraf: ISP/BSR Agency

Zandvoort pisti Hollanda GP için hazırlanıyor

Zandvoort pisti Hollanda GP için hazırlanıyor
9/26

Fotoğraf: ISP/BSR Agency

Zandvoort pisti Hollanda GP için hazırlanıyor

Zandvoort pisti Hollanda GP için hazırlanıyor
10/26

Fotoğraf: ISP/BSR Agency

Zandvoort pisti Hollanda GP için hazırlanıyor

Zandvoort pisti Hollanda GP için hazırlanıyor
11/26

Fotoğraf: ISP/BSR Agency

Zandvoort pisti Hollanda GP için hazırlanıyor

Zandvoort pisti Hollanda GP için hazırlanıyor
12/26

Fotoğraf: ISP/BSR Agency

Zandvoort pisti Hollanda GP için hazırlanıyor

Zandvoort pisti Hollanda GP için hazırlanıyor
13/26

Fotoğraf: ISP/BSR Agency

Zandvoort pisti Hollanda GP için hazırlanıyor

Zandvoort pisti Hollanda GP için hazırlanıyor
14/26

Fotoğraf: ISP/BSR Agency

Zandvoort pisti Hollanda GP için hazırlanıyor

Zandvoort pisti Hollanda GP için hazırlanıyor
15/26

Fotoğraf: ISP/BSR Agency

Zandvoort pisti Hollanda GP için hazırlanıyor

Zandvoort pisti Hollanda GP için hazırlanıyor
16/26

Fotoğraf: ISP/BSR Agency

Zandvoort pisti Hollanda GP için hazırlanıyor

Zandvoort pisti Hollanda GP için hazırlanıyor
17/26

Fotoğraf: ISP/BSR Agency

Zandvoort pisti Hollanda GP için hazırlanıyor

Zandvoort pisti Hollanda GP için hazırlanıyor
18/26

Fotoğraf: ISP/BSR Agency

Zandvoort pisti Hollanda GP için hazırlanıyor

Zandvoort pisti Hollanda GP için hazırlanıyor
19/26

Fotoğraf: ISP/BSR Agency

Zandvoort pisti Hollanda GP için hazırlanıyor

Zandvoort pisti Hollanda GP için hazırlanıyor
20/26

Fotoğraf: ISP/BSR Agency

Zandvoort pisti Hollanda GP için hazırlanıyor

Zandvoort pisti Hollanda GP için hazırlanıyor
21/26

Fotoğraf: ISP/BSR Agency

Zandvoort pisti Hollanda GP için hazırlanıyor

Zandvoort pisti Hollanda GP için hazırlanıyor
22/26

Fotoğraf: ISP/BSR Agency

Zandvoort pisti Hollanda GP için hazırlanıyor

Zandvoort pisti Hollanda GP için hazırlanıyor
23/26

Fotoğraf: ISP/BSR Agency

Zandvoort pisti Hollanda GP için hazırlanıyor

Zandvoort pisti Hollanda GP için hazırlanıyor
24/26

Fotoğraf: ISP/BSR Agency

Zandvoort pisti Hollanda GP için hazırlanıyor

Zandvoort pisti Hollanda GP için hazırlanıyor
25/26

Fotoğraf: ISP/BSR Agency

Zandvoort pisti Hollanda GP için hazırlanıyor

Zandvoort pisti Hollanda GP için hazırlanıyor
26/26

Fotoğraf: ISP/BSR Agency

"Ofise döndükten bir gün sonra ise, 'Neden oval viraj yapmıyoruz?' diye düşündük. Bu aynı zamanda viraja ismini veren Arie'ye de uygun bir şey çünkü onun kökeni Amerika'ya ait. Bu fikri FOM'a sunduk."

"Onlar da heyecanlandılar ve böylece bu konuda çalışmalara başladık."

"Bunun için uzmanlara ihtiyacımızın olduğunu fark ettik. Bu yüzden Dromo iletişime geçtik. Bizim fikrimizle çalışmaya başladılar. Zandvoort'un eski tip bir pist olarak kalması gerektiğini belirttik ve bu fikir iyi bir şekilde ilerledi." dedi.

Weijers, oval virajdan önce geçişi arttıracak farklı çözümler üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Weijers, "Aslında bu konuda çalışmalar Ocak 2017'ye kadar gidiyor. O dönemde FOM'dan insanlar gelerek ilk defa pisti ve tesisleri incelediler. Eski tip pistimiz karşısında büyülendiler."

"Pistte çok az şeyin değişebileceğini söyledik. Düzlüğü 2 metre dahi uzatamazsınız."

"Ardından FOM'daki teknik ekiple, Zandvoort pistini nasıl daha seksi ve geçişe daha uygun yapabileceğimizi görüştük."

"İlk fikir, 13. virajı daha keskin yapmak ya da hızı azaltmak için şikan eklemekti." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Pablo Elizalde

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