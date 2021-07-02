Yumuşak lastikler, Avusturya'daki ikinci yarışta güç dengelerini değiştirecek mi?

Lewis Hamilton, Steiermark GP sonunda yaptığı açıklamalarda Red Bull ve Max Verstappen ile şampiyonluk mücadelesi vermek istiyorlarsa, Mercedes'in performans bulmak için bir şeyler yapması gerektiğini, aksi takdirde mücadelenin imkansız olacağını söylemişti.

Red Bull Ring'de art arda gerçekleştirilecek iki yarış öncesinde Mercedes, bu konuyla alakalı cevapları ararken griddeki diğer takımlar da iki yarış hafta sonu arasında ilerlemenin yollarını aradılar.

Geçen sene de Avusturya'da art arda iki yarış gerçekleştirilmişti ancak buna rağmen, özellikle de Pirelli'nin iki etkinlik için farklı lastikler seçmesi, iki yarışın birbirinin tamamen aynısı olmasını engellemişti.

Geçen hafta sonu gerçekleştirilen Steiermark GP'de Pirelli'nin C2, C3 ve C4 lastiklerini seçmesiyle pilotların çoğu rahat bir şekilde tek pit stopla yarışı tamamladı. Ancak bu hafta sonu gelecek lastikler bir kademe daha yumuşak olacak yani C3, C4 ve C5 lastikler olacak. Bu, geçen hafta kullanılan orta lastiklerin, bu hafta sonu sert lastik olacağı manasına geliyor.

Bunun sonucunda lastik ömürleri kısalacak ve muhtemelen daha fazla strateji seçeneği ortaya çıkacak. Mercedes muhtemelen bu konuyu değerlendirmek isteyecekti.

Mercedes'in Strateji Bölümü Başkanı James Vowles, "Gördüğünüz üzere, en sert iki lastikle tek pit stop mümkündü ancak Avusturya GP'de bu daha zorlayıcı olabilir."

"Bu bir mücadeleye neden olurken aynı zamanda bir fırsat doğurabilir. Yani bir hafta öncesiyle aynı koşullar olmayacak. Farklı lastikler durumu daha karmaşık hale getirecek ve bir fırsat sunacak."

"Takımımız kendi içerisinde dürüst olma konusunda çok güçlü ancak aynı zamanda güçlü toplantılar yapıyoruz ve her bir departman, bir hafta önce neyi daha iyi yapabileceğini bulmaya çalışır."

"Bu yüzden Avusturya Grand Prix'de bir hafta öncesiyle tam olarak aynı sonuçların olmayacağını söylemek adil olur. Yeteri kadar farklılık ve değişiklik var. Bu bizim için bir fırsat olabilir." dedi.

Used Pirelli tyres Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Ancak bu değişiklik yine de Mercedes'in Steiermark GP hafta sonu mağlubiyetindeki temel sorunu çözmeyecek. Takım, yarıştan sonraki açıklamasında araç ayarlarında farklı bir yön denediğini açıklamıştı. Mercedes, Red Bull'a karşı aldığı mağlubiyette bunun etkisinin olup olmadığını görmek istiyor.

Shovlin, "Daha çok iki pit stoplu bir yarış görebiliriz. Ancak nihai olarak ilk yarıştaki performansımız eksikti ve lastik aşınması açısından biraz daha kötüydük. Bu yüzden daha sert lastiklerle tek pit stop, daha yumuşak lastiklerle çift pit stop mu olacağı konusunda, bu sorunlar için çözüm aynı olacak."

"Aracı biraz daha hızlı ve arka lastikler için daha kolay sürülebilir hale getirmeliyiz. Bu ancak hava şartları dramatik bir şekilde farklı olursa değişir. Ancak bu alanlara odaklanmamız gerektiğini bekliyorum." demişti.

Alpine'den Fernando Alonso ise, özellikle azalan antrenman süresi nedeniyle lastik değişiminin kendilerini nasıl etkileyeceğini bilmediklerini söyledi.

Alonso, özellikle de yarışa ilk 10'dan başlayacak isimlerin sıralamalardaki 2. seansta kullandıkları lastikleri kullanmaları yönündeki zorunluluğun, orta sıra takımlarının tek pit stop yapmasını zorlaştıracağını söyledi. Bu durumda orta sıra takımları sıralamalarda 2. seansı C5 lastikleriyle geçebilirler ancak bu durumda yarışın başında C5 lastiklerini uzun süre dayandıramayabilirler.

Alonso, "C5 lastiklerle başlayınca tek pit stop yapmak zorlayıcı, muhtemelen daha zor olacak."

"Hızlı araçların o lastikten kaçınma lüksü olabilir ancak orta grubun böyle bir lüksüz yok. Bu açıdan kuralların böyle kötü bir yanı var. Gösteriye faydası olan bir kural yapmaya çalıştılar ancak sadece büyük takımlara fayda sağladılar." dedi.

Fernando Alonso, Alpine A521 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Ferrari takımı da bu hafta sonu öncesinde lastikler açısından rahat olmayan takımlardan birisi. Carlos Sainz ve Charles Leclerc, geçen pazarki yarışta hızlı isimlerdi ve bu sayede Ferrari iki pilotuyla birden güçlü puanlar almayı başardı. Ancak Sainz, bu sene yumuşak lastiklerle daha fazla zorlandıklarına dikkat çekti.

Steiermark GP'nin ardından Sainz, "Şu anda Paul Ricard'da yaşananlara bir cevap bulana kadar lastikler ne kadar sert olursa, bizim için o kadar iyi olur."

"Ancak en azından bugün, lastikler konusunda bir sorun yaşamadık ve onları yarışta istediğimiz gibi kullanabildik. Sıralamalarda neler olduğuna dair daha fazlasını bulmalıyız çünkü yarışta, sıralamalardan daha güçlü olmamız biraz tuhaftı. Normalde öyle olmaz." demişti.

Ancak bu yarışta en çok kaybetme riski bulunan isim Verstappen olacak. Avusturya'daki ilk yarışta Versappen dokunulmaz durumdaydı ve Hamilton en hızlı tur için 2. kez pite gelene kadar Verstappen 17 sn fark açmıştı.

Verstappen, "Tabii ki bu yarışın ardından insanlar her şeyi analiz edecek. Bu yüzden gelecek hafta doğal olarak daha yakın olacak."

"Herkesin neler olduğuna dair daha fazla verisi olacak. İkinci yarışta daha yumuşak lastikler olacak. Bu açıdan onlar idare etmek de ilginç olacak."

"Aynı zamanda hava şartları açısından da neler olacağını göreceğiz. Açıkçası bu hafta sonu iyi bir aracımız vardı. Umarım gelecek hafta sonu da bu şekilde devam ederiz." demişti.