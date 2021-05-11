Yuki Tsunoda'nın Formula 1'e yükseliş süreci

11 Mayıs 2000 tarihinde Sagamihara, Kanagawa'da dünyaya gelen Tsunoda, motor sporları ve karting kariyerine 2010 senesinde JAF Junior Karting Şampiyonası'nda başladı.

Tsunoda, yavaş adımlarla 2013'te önce bölgesel sınıfa, ardından 2014'te de ulusal sınıfa yükseldi. 2016 senesinde, Suzuka Circuit Yarış Okulu'ndan mezun olan Tsunoda, aynı sene Honda Formula One Dream Project'e (Honda'nın Japon pilotları desteklediği ve Formula 1'e çıkarmaya çalıştığı projesi) kabul edildi ve Honda'nın desteğini almaya başladı.

Yine 2016'da kartlardan araçlara geçti ve F4 Japonya Şampiyonası’nda Honda onu Sutekina Racing Team ile şampiyonanın Suzuka ayağında 2 yarışa çıkararak denemek istedi. 16 yaşındaki Tsunoda, ilk yarışında podyum alırken, ikinci yarışını da 4. sırada tamamladı ve şampiyonada iz bıraktı.

Bu güçlü performanslar Honda’nın da dikkatini çekti. Honda, geniş akademisinin içinde ona daha çok önem vermeye ve 16 yaşındaki bu yeteneği proje gibi yetiştirmeye başladı.

2017’ye geldiğimizde Tsunoda yine F4 Japonya Şampiyonası’nda yarıştı ancak bu sefer Honda, ona tam sezonluk bir şans verdi. Bu sefer altında daha güçlü bir araç olan Tsunoda, mükemmel bir sezon geçirdi. Japon pilot, 14 yarışlık sezonda 3 galibiyet aldı, 4 kez pole pozisyonunun sahibi oldu ve 6 kez podyuma çıktı. Tsunoda sezonu 3. sırada tamamladı.

2018’de Tsunoda yine F4 Japonya Şampiyonası’nda yarıştı ancak bu sefer Honda Formula One Dream Project’in takımıyla yarıştı ki bu takım serinin en güçlü aracına sahipti. Tsunoda, Honda’nın onu kendi takımına aldığı bu sezon bir seviye daha atladı. 14 yarışın 7’sini kazanan Tsunoda, 8 pole pozisyonuna sahip olurken tam 11 kez de podyuma çıktı ve şampiyonayı domine etti.

Şimdiye kadar Tsunoda’nın kariyerine baktığımızda; henüz Asya dışındaki pistlerde yarışmamış, oradaki takımlarla teması olmayan ancak hızlı bir pilot görüyoruz.

Formula 1’de yarışan çoğu genç pilot Avrupa’daki serilerde 14-15 yaşlarından itibaren yarışmış ve oradaki pistlerle, takımlarla büyümüş, oradaki kültüre alışmış olurdu. Bazı genç sürücüler, 18 yaşında Formula 1 takımları ile testlere bile çıkıyor.

Yani 18 yaşında daha Asya’nın dışına çıkmamış Tsunoda’nın 20 yaşında ilk Formula 1 sezonuna başlaması onun her şeye ne kadar hızlı adapte olabildiğini ve ne kadar hızlı geliştiğini gösteriyor.

Onun kariyerini değiştiren belki de en büyük şey, Honda’nın 2019 senesinde Red Bull ile anlaşması oldu. Böylelikle 2019’da Tsunoda, Red Bull’un sürücü akademisine alındı. Red Bull’un da desteği ile birlikte Tsunoda 2019 sezonunda F3’e katıldı.

Bu oldukça cesur bir karadı çünkü henüz Avrupa’daki herhangi bir pistte yarışmamış Tsunoda’yı, Formula 3 European ya da Formula 3 Regional serilerinde alıştırmaktansa direk Formula 3 şampiyonasına bu pistlerde, bu takımlar ile büyümüş pilotların yanına koydular.

2019 F3 sezonu, Tsunoda için oldukça etkileyici geçti. Jenzer Motorsport ile yarışan Tsunoda'nın altındaki araç çok da iyi değildi fakat takım arkadaşlarını gerisinde bıraktı ki en büyük performans ölçütlerinden biri de bu. Bunun yanı sıra Japon pilot o araçla 1 galibiyet aldı ve 3 kez podyuma çıktı.

Formula 3 araçlarını sürmek, (Formula 4 Japonya araçları da her ne kadar gelişmiş olsa da) farklı gerekliler istiyor. Japon pilot buna çok iyi adapte oldu, aradaki dil bariyerine rağmen mühendisleriyle zor da olsa anlaşabildi ve hayatında 1 tur bile atmadığı pistlerde, o pistlerde birkaç senedir yarışan pilotlarla mücadele etti.

Tsunoda'nın F3 sezonu hakkında konuşan Jenzer Motorsport'un kurucusu Andreas Jenzer, onun hakkında şunları söyledi: ''Yuki, aracı ve lastikleri çok iyi anlıyor.''

''Şimdi sıralama turlarını çözmemiz gerek ama yarıştığımız bu pistlerde Yuki daha önce bir tur bile atmamıştı. Yani, aslında yaptıkları etkileyici.''

''F4'ten geliyor ve Avrupa'daki pistler ile çok tecrübesi yok. Bu yüzden pole pozisyonunu için zorladığında, bazen hatalar yapabiliyor.''

Tsunoda, aynı sezon Euroformula Open Şampiyonası’na da katıldı. F3’teki performansının ardından burada da iyi bir performans sergiledi ve 1 galibiyet alırken, 6 kez podyuma çıkarak sezonu 4. sırada tamamladı.

Tsunoda için oldukça verimli geçen 2019 sezonun ardından Japon pilot hiç de vakit kaybetmeden Formula 2’ye geçti ki bu da oldukça cesur karardı ancak o, yine muazzam bir sezon geçirdi.

Tsunoda, çaylak senesinde, şampiyonayı şu an Formula 1’de olan Nikita Mazepin’in önünde, şampiyonada saf hız açısından belki de en güçlü pilot ve potansiyel bir Formula 1 sürücüsü Callum Ilott’ın 1 puan gerisinde ve şampiyon Mick Schumacher’in sadece 16 puan gerisinde tamamladı.

Race winner Yuki Tsunoda, Carlin Fotoğraf: Formula Motorsport Ltd

Bu şampiyonadaki pilotların çoğu, bu serideki 2. sezonunu geçirirken, Tsunoda ilk sezonunda mükemmel bir performans ortaya koydu. Tsunoda, çaylak sezonunda 3 galibiyet alırken, 7 kez podyuma çıktı ve şampiyonayı 3. sırada tamamladı. Ayrıca Japon pilot, 4 kez pole pozisyonun sahibi olarak, F3'teki en büyük eksiğini de kapamış oldu ve ne kadar hızlı gelişebildiğini tekrar gösterdi.

Nasıl bu kadar hızlı yükseldiğine gelecek olursak; Tsunoda’nın 3 sene içinde F4 Japonya Şampiyonası’ndan Formula 1’e yükselmesi onun yeteneğini, çevresine ne kadar hızlı adapte olabildiğini ve ne kadar hızlı geliştiğini gösteriyor. Buna ek olarak, belki de en önemlisi, ona verilen bütün şansları çok iyi değerlendiriyor.

Yeteneğinin yanı sıra oldukça iyi bir döneme denk geldiğini de söylemek gerek. Elbette kendisi çok yetenekli ancak Honda-Red Bull partnerliğindeki diğer sürücülere bakacak olursak; Nobuharu Matsushita Formula 2 kariyerinde hiçbir zaman Formula 1 seviyesinde süremedi, Teppei Natori’nin hikayesi de Tsunoda’ya benziyor ancak Tsunoda çok daha hızlı, Naoki Yamamoto artık 38 yaşında ve elbette uzun vadeli projelerde yer alamıyor, Tadasuke Makino ve Nirei Fukuzumi ikilisi de yine Tsunoda’nın seviyesinde durmuyor.

Yani Honda Formula One Dream Project’te kendisini zorlayacak pek de rakibi yoktu ancak elbette bu da Tsunoda'nın belirlediği yüksek çıta sayesinde oldu.

Bunun yanı sıra, Formula 1’deki koltuk boşluğu açısından da çok iyi bir döneme denk geldi. Geçmişte, 2019 F2 şampiyonu Nyck De Vries ve Callum Ilott boş koltuk olmadığından Formula 1’e gelememişlerdi ya da Formula 1’de de Esteban Ocon ve George Russell koltuklar dolu olduğundan fabrika takımlarına yükselemiyor.

AlphaTauri’deki boş koltuk ve çaylak senesindeki mükemmel performansı ile kendine Formula 1’de bir şans bulan Tsunoda, ilk yarıştaki etkileyici performansının ardından biraz daha alışma sürecine girmiş gibi duruyor. Ross Brawn onun için ‘’Formula 1’in son birkaç yılda gördüğü en iyi çaylak’’ demişti. Honda'nın spordan ayrılması ise onu etkileyecek gibi durmuyor.

Sezon ilerledikçe ve Tsunoda Formula 1’e alıştıkça ki genellikle çok hızlı adapte olabiliyor, bu sezon yine iyi işler başarabilir. Bu büyük yeteneğin önümüzdeki yıllarda neler başarabileceğini ise hep birlikte göreceğiz.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images