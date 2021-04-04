Yuki Tsunoda’nın boy açısından ‘’küçük bir avantajı’’ var

Tsunoda, geçtiğimiz hafta sonu Bahreyn Grand Prix’sinde ilk Formula 1 yarışına çıktı. Hafta sonu boyunca Japon pilotun sadece takım radyosundaki ani çıkışlarına değil, aynı zamanda AlphaTauri’siyle sergilediği güçlü performansa da şahit olduk.

Bahreyn sıralama turlarının ilk bölümünde attığı turla, seansı en hızlı ikinci isim olarak bitirmesinin ardından, gözler Tsunoda’ya çevrilmişti.

Sezonun ilk yarışından önce, Tsunoda araçta doğru pozisyonda olması için, nelerin değiştirilmesi gerektiğini anlattı.

Formula1.com’a konuşan Japon pilot, ‘’Öncelikle, daha iyi bir görüş kazanmak için, koltuk pozisyonumu yükseltmek gerekiyordu ve bu yüzden monokokun içine köpük koyduk.’’

‘’Sonrasında da, pedallara uzanabilmem için bana özel bir pedal kılıfı yaptık.’’

159 boya sahip olan Tsunoda, 2021 gridindeki en kısa sürücü ve yüksek ihtimalle de Formula 1’de yarışan en kısa sürücülerden birisi. Bu yüzden, AlphaTauri’nin aracın içinde bazı şeyleri değiştirmesi gerekiyordu.

‘’Koltuğu kullanabileceğim şekle getirmek için çok çaba harcadık ve çok çalıştık. Benim için çok büyük bir avantaj değildi.’’

‘’Bunu, Formula 1’de büyük bir avantaj olarak görmüyorum çünkü FIA ağırlık dağılımı olması gerektiğine karar verdi ve ağrılığı koymak istediğiniz yeri seçemiyorsunuz, yani ağırlık dağılımı anlamında küçük bir avantajımız olsa bile, bu büyük bir avantaj değil."

‘’Aerodinamik kısmına gelirsek, kendi açımdan çok büyük fark görmüyorum çünkü şu anda, daha büyük sürücüler için tasarlanıyor.’’

Tsunoda, ilk yarışında, son turda Lance Stroll’ü geçerek dokuzuncu sıraya ulaşmasının ardından birçok kişiyi etkiledi.