Yuki Tsunoda, Red Bull’un ikinci koltuğu için düşünülmüyor

Red Bull pilotu Perez, koltuğunu gelecek sezon elinde tutmak için F1 2024 sezonuna ciddi bir baskı altına girerek başlamıştı.

Perez’in şu anki performansı, Daniel Ricciardo gibi koltuğu için yarışan bazı rakiplerini uzaklaştırmak için yeteri kadar güçlü olsa da, geçen hafta sonu Monako Grand Prix’sinde kötü bir performans sergiledi.

RB’den Yuki Tsunoda ise, aracını muhteşem kullanıyor. Ancak Tsunoda’nın takımı Red Bull’un kardeş takımı olmasına rağmen, Tsunoda hiçbir zaman Perez’in yerini alması için düşünülmedi.

F1 Nation podcast’inin sunucusu Tom Clarkson, “Neden Red Bull’un ikinci koltuğu için yapılan görüşmelerde Tsunoda’nın yer almadığını anlayamıyorum.’’ dedi ve

Fox Sports’un Meksikalı gazetecisi Diego Mejia, Clarkson’a cevap vererek, “Ben de Tsunoda’nın neden yer almadığını ve adı neden gelecekte Red Bull’un olası pilotu olarak anılmadığını anlayamıyorum.’’

“Tsunoda, her şeyi doğru yapıyor. O, eski Monako galibi olan Ricciardo’yu yeniyor.’’

“Daniel bir noktada F1’in en iyi sürücülerinden biriydi. Artık sürekli olarak Yuki tarafından yeniliyor.’’

“Yuki’nin zihni daha sakin. Öfkesinin eskisi kadar alevlenmesine izin vermiyor.’’

“Bunun yalnızca bir bölümünü gördük. Bahreyn’deki ilk yarışta Yuki’nin Daniel için kenara çekilmesi istendiğinde, bu anlaşılabilir bir durumdu.’’

“Bahreyn yarışından sonra bu konuyla ilgilendi ve Yuki iyi iş çıkardı.’’

“Bir noktada, Yuki Red Bull pilotu olmayı inandığına dair hak ettiğini bulamazsa, başka bir yere bakmak zorunda kalacak.’’

“Bu durum, Yuki’nin başka bir yere bakması için çok iyi bir an. Açıkçası Yuki, pistte doğru şeyler yapıyor.’’ dedi.

Aston Martin, Japon bir sürücüye sahip olmak isteyebilecek Japon güç merkezi Honda ile 2026 yılında yaptığı sözleşme nedeniyle, Tsunoda’nın adı gelecekte Aston Martin ile anılıyor.

F1 2024 sezonunda iyi performans sergileyen Tsunoda, son 6 yarışın beşinde puan topladı.

Monako’da gerçekleştirilen Cumartesi günü sıralama turlarında, Yuki Tsunoda sekizinci sırada yer almıştı.

Sergio Perez ise, Monako’daki yarışın ilk turunda yaşadığı ciddi kaza nedeniyle Red Bull’a yaklaşık 3 milyon dolar masraf çıkarttı.