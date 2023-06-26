Yuki Tsunoda, Eylül ayında Nürburgring'de piste çıkacak!

Bu ayın başlarında bir açıklama yapan Red Bull, dört kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel'in Eylül ayında Nordschleife'da direksiyon başına geçeceğini açıklamıştı.

Etkinlik kapsamında Vettel, 2011 sezonunda şampiyonluğa ulaştığı RB7 ile sürüş yapacak.

Aynı etkinlikte pistte göreceğimiz bir diğer isim de Daniel Ricciardo, o da 2012 aracı RB8'in direksiyonunda olacak.

Birçok kişi şimdiden etkinlik için sabırsızlanıyor, nitekim 10 senedir F1 araçlarını Nordschleife'da izlemedik. Efsanevi pistte bir F1 aracıyla sürüş yapan son ismin Michael Schumacher olması, etkinliği daha da anlamlı kılıyor.

Red Bull'un etkinliğe katılmak isteyen Max Verstappen'e izin vermediği biliniyordu, yine de mevcut gridden bir sürücü onları temsil edecek: Yuki Tsunoda!

Vettel ve Ricciardo'dan farklı olarak Tsunoda, bir Honda NSX GT3 Evo aracıyla turlayacak.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Tsunoda, "Daha önce Nürburgring'de hiç sürüş yapmamıştım, dolayısıyla Eylül ayındaki etkinlik için sabırsızlanıyorum."

"Honda NSX GT3 müthiş bir araç, üst düzey serilerde yarış kazanabileceğini kanıtlamış bir araç."

"Nordschleife da efsanevi bir pist, birkaç kez Gran Turismo'da oynama fırsatım oldu, oyunda bile epey zevk aldım!" dedi.