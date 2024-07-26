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Formula 1 Belçika GP

Yuki Tsunoda, Belçika GP'de neden 60 sıra grid cezası aldı?

Yuki Tsunoda, Belçika Grand Prix'sinde yeni bir güç ünitesine (PU) geçmesi nedeniyle 60 sıra grid cezası aldı.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Güncel:
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VCARB, Belçika Grand Prix'sinde Yuki Tsunoda'nın güç ünitesini tamamen değiştirmeyi tercih etti.

Japon pilotun değiştirilen güç ünitesi bileşenleri arasında yeni bir içten yanmalı motor (ICE), turboşarj, MGU-H, MGU-K, batarya, kontrol elektroniği ve egzoz bulunuyor.

Bu bileşenlerden egzoz hariç hepsi, Tsunoda'nın 2024 sezonu limitini aşıyor ve bu da 60 sıralık grid cezasına neden oluyor.

VCARB direktörü Alan Permane, Spa'da verdiği demeçte, "Yuki burada bir güç ünitesi cezası alacak" dedi.

Ayrıca Ricciardo'nun güç ünitesi hakkında soruları yanıtlayan Permane, "Önümüzdeki birkaç yarışta neler olacağını bekleyip göreceğiz" dedi.

Daniel Ricciardo da egzoz hariç tüm bileşenlerde sınırda bulunuyor.

Yuki Tsunoda, Visa Cash App RB F1 Team, Daniel Ricciardo, Visa Cash App RB F1 Team

Yuki Tsunoda, Visa Cash App RB F1 Team, Daniel Ricciardo, Visa Cash App RB F1 Team

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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