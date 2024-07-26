Yuki Tsunoda, Belçika GP'de neden 60 sıra grid cezası aldı?

VCARB, Belçika Grand Prix'sinde Yuki Tsunoda'nın güç ünitesini tamamen değiştirmeyi tercih etti.



Japon pilotun değiştirilen güç ünitesi bileşenleri arasında yeni bir içten yanmalı motor (ICE), turboşarj, MGU-H, MGU-K, batarya, kontrol elektroniği ve egzoz bulunuyor.



Bu bileşenlerden egzoz hariç hepsi, Tsunoda'nın 2024 sezonu limitini aşıyor ve bu da 60 sıralık grid cezasına neden oluyor.

VCARB direktörü Alan Permane, Spa'da verdiği demeçte, "Yuki burada bir güç ünitesi cezası alacak" dedi.



Ayrıca Ricciardo'nun güç ünitesi hakkında soruları yanıtlayan Permane, "Önümüzdeki birkaç yarışta neler olacağını bekleyip göreceğiz" dedi.



Daniel Ricciardo da egzoz hariç tüm bileşenlerde sınırda bulunuyor.