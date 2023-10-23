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Yuhalanan Verstappen: “Kupayı evine götüren benim”

2023 sezonunu baştan sona domine eden Max Verstappen, pazar günkü yarışın beklediğinden zor geçtiğini söyledi. Hollandalı pilot, frenlerdeki problemden dolayı yarışın son turlarında Lewis Hamilton’dan baskı gördü ancak yarıştı birinci sırada bitirmeyi başardı. Podyum töreninde, daha önce de olduğu gibi, yuhalanan Verstappen, yuhalamaları umursamadığını söyledi.

Editör Fırat Kocaman
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Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, on the podium with his trophy

Pazar günkü yarışın gridini belirleyen sıralama turlarında pol pozisyonuna ulaşan Verstappen, pist limitlerine uymadığı gerekçesiyle silinen turunun ardından yarışa 6. sırada başladı. Üç kez dünya şampiyonu pilot yarış sırasında frenlerinde sorun yaşadı ancak problem yaşamadan yarışı kazanmayı bildi. 

Yarış hakkında değerlendirmelerde bulunan Hollandalı pilot, şu açıklamalarda bulundu: “Doğrusunu söylemek gerekirse, beklediğimden zor bir yarış geçirdik.”

“Aracın dengesi biraz bozuktu. Özellikle de frenlerde sorun yaşadım ve bu nedenle araçtayken iyi hissetmedim. Bu durum istikrarlı bir performans göstermemi zorlaştırdı.”

Frenlerdeki problemlerin Sprint yarışı sonrası değişen frenlerden kaynaklanması muhtemel gözüküyor. Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan üç kez dünya şampiyonu Verstappen, şunları söyledi: “Frenlerle ilgili sıkıntının ne olduğunu inceleyeceğiz.”

“Pistte aracınıza güvenmediğinizde zor zamanlar geçirirsiniz. Neyse ki çok karşılaştığım bir durum değil.”

Frenlerdeki problem, son turlarda Hamilton’un Hollandalı pilota iyice yaklaşmasına sebep oldu. Verstappene kıyasla daha taze ve daha yumuşak lastiğe sahip olan Hamilton, son tura kadar yarış galibiyeti için çabaladı ancak ikinci sırada finişe geldi. Yarış sonrasında Hamilton, aracının taban plakasının fazla aşınmasından dolayı diskalifiye edildi

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Yarışın son turlarındaki Hamilton ile giriştiği galibiyet mücadelesi üzerine esprili bir tonda yorum yapan Verstappen, şunları söyledi: “Neyse ki yarış bir tur daha uzatılamıyor.”

Şüphesiz Verstappen’in kariyerindeki 50. yarış zaferinden herkes memnun kalmamıştı. Podyum sırasında yuhalanan Verstappen, yuhalamaları umursamadığını şöyle açıkladı: “Kupayı evine götüren benim.”

“Gelecek hafta Meksika’da böyle bir şey yaşansa yine umrumda olmayacak. Yine kupayı evine götüren ben olacağım.”

Austin’deki yarış galibiyetinin önemli bir anlamı daha vardı. Geçtiğimiz yıl 22 Ekim tarihinde vefat eden Red Bull’un kurucu ortağı Dietrich Mateschitz, takım çaışanları tarafından anıldı. 26 yaşındaki pilot, bu anları şöyle anlattı: “Yarıştan tüm takım Dietrich Mateschitz’i anmak için kot pantolon giymişti. Aynı gün yarış zaferine ulaşmamız her şeyi daha da anlamlı kıldı.”

Dietrich Mateschitz, Co-Founder and CEO, Red Bull GmbH

Fotoğraf: Andrew Hone / Motorsport Images

Dietrich Mateschitz, Co-Founder and CEO, Red Bull GmbH

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