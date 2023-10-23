Yuhalanan Verstappen: “Kupayı evine götüren benim”
2023 sezonunu baştan sona domine eden Max Verstappen, pazar günkü yarışın beklediğinden zor geçtiğini söyledi. Hollandalı pilot, frenlerdeki problemden dolayı yarışın son turlarında Lewis Hamilton’dan baskı gördü ancak yarıştı birinci sırada bitirmeyi başardı. Podyum töreninde, daha önce de olduğu gibi, yuhalanan Verstappen, yuhalamaları umursamadığını söyledi.
Pazar günkü yarışın gridini belirleyen sıralama turlarında pol pozisyonuna ulaşan Verstappen, pist limitlerine uymadığı gerekçesiyle silinen turunun ardından yarışa 6. sırada başladı. Üç kez dünya şampiyonu pilot yarış sırasında frenlerinde sorun yaşadı ancak problem yaşamadan yarışı kazanmayı bildi.
Yarış hakkında değerlendirmelerde bulunan Hollandalı pilot, şu açıklamalarda bulundu: “Doğrusunu söylemek gerekirse, beklediğimden zor bir yarış geçirdik.”
“Aracın dengesi biraz bozuktu. Özellikle de frenlerde sorun yaşadım ve bu nedenle araçtayken iyi hissetmedim. Bu durum istikrarlı bir performans göstermemi zorlaştırdı.”
Frenlerdeki problemlerin Sprint yarışı sonrası değişen frenlerden kaynaklanması muhtemel gözüküyor. Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan üç kez dünya şampiyonu Verstappen, şunları söyledi: “Frenlerle ilgili sıkıntının ne olduğunu inceleyeceğiz.”
“Pistte aracınıza güvenmediğinizde zor zamanlar geçirirsiniz. Neyse ki çok karşılaştığım bir durum değil.”
Frenlerdeki problem, son turlarda Hamilton’un Hollandalı pilota iyice yaklaşmasına sebep oldu. Verstappene kıyasla daha taze ve daha yumuşak lastiğe sahip olan Hamilton, son tura kadar yarış galibiyeti için çabaladı ancak ikinci sırada finişe geldi. Yarış sonrasında Hamilton, aracının taban plakasının fazla aşınmasından dolayı diskalifiye edildi
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19
Yarışın son turlarındaki Hamilton ile giriştiği galibiyet mücadelesi üzerine esprili bir tonda yorum yapan Verstappen, şunları söyledi: “Neyse ki yarış bir tur daha uzatılamıyor.”
Şüphesiz Verstappen’in kariyerindeki 50. yarış zaferinden herkes memnun kalmamıştı. Podyum sırasında yuhalanan Verstappen, yuhalamaları umursamadığını şöyle açıkladı: “Kupayı evine götüren benim.”
“Gelecek hafta Meksika’da böyle bir şey yaşansa yine umrumda olmayacak. Yine kupayı evine götüren ben olacağım.”
Austin’deki yarış galibiyetinin önemli bir anlamı daha vardı. Geçtiğimiz yıl 22 Ekim tarihinde vefat eden Red Bull’un kurucu ortağı Dietrich Mateschitz, takım çaışanları tarafından anıldı. 26 yaşındaki pilot, bu anları şöyle anlattı: “Yarıştan tüm takım Dietrich Mateschitz’i anmak için kot pantolon giymişti. Aynı gün yarış zaferine ulaşmamız her şeyi daha da anlamlı kıldı.”
Fotoğraf: Andrew Hone / Motorsport Images
Dietrich Mateschitz, Co-Founder and CEO, Red Bull GmbH
Red Bull, Meksika'da 2024 için taban testi yapacak
Red Bull, Meksika'da 2024 için taban testi yapacak Red Bull, Meksika'da 2024 için taban testi yapacak
Korumalı Verstappen, "uydurma" hikayeler ortasında kendini güvende hissediyor
Korumalı Verstappen, "uydurma" hikayeler ortasında kendini güvende hissediyor Korumalı Verstappen, "uydurma" hikayeler ortasında kendini güvende hissediyor
Hamilton, Austin'de Verstappen'i takip ederek neler öğrendi?
Hamilton, Austin'de Verstappen'i takip ederek neler öğrendi? Hamilton, Austin'de Verstappen'i takip ederek neler öğrendi?
Verstappen, sprint zaferlerinden keyif almadığı konusunda ısrarcı
Verstappen, sprint zaferlerinden keyif almadığı konusunda ısrarcı Verstappen, sprint zaferlerinden keyif almadığı konusunda ısrarcı
Perez: "Simülasyonda iyi bir ilerleme kaydettik"
Perez: "Simülasyonda iyi bir ilerleme kaydettik" Perez: "Simülasyonda iyi bir ilerleme kaydettik"
Marko: “Gitme zamanımı söyleyecek kişi ‘Bay Horner’ değil”
Marko: “Gitme zamanımı söyleyecek kişi ‘Bay Horner’ değil” Marko: “Gitme zamanımı söyleyecek kişi ‘Bay Horner’ değil”
Son Haberler
Alonso: "Tur zamanına odaklanmadık, araç iyi hissettirdi"
Alonso: "Tur zamanına odaklanmadık, araç iyi hissettirdi" Alonso: "Tur zamanına odaklanmadık, araç iyi hissettirdi"
Verstappen: "Tek turda mücadele çok yakın olacak"
Verstappen: "Tek turda mücadele çok yakın olacak" Verstappen: "Tek turda mücadele çok yakın olacak"
2023 Meksika GP 2. antrenman: Verstappen günü lider kapattı, Norris yakın takipte
2023 Meksika GP 2. antrenman: Verstappen günü lider kapattı, Norris yakın takipte 2023 Meksika GP 2. antrenman: Verstappen günü lider kapattı, Norris yakın takipte
Pourchaire, fren sorunları nedeniyle sürüş yapamamış
Pourchaire, fren sorunları nedeniyle sürüş yapamamış Pourchaire, fren sorunları nedeniyle sürüş yapamamış
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar