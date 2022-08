Yorum: Pilotların 2022 Belçika GP performansları nasıldı?

Hafta sonunun en büyük şokunu yaşayan isimlerden biriydi, nitekim buraya Macaristan'dan sonra ciddi beklentiyle gelmişlerdi ancak günün sonunda Red Bull'dan 1.5-2 saniye civarında yavaş kaldılar, hatta sıralama turlarında iki Alpine'in dahi gerisine düştü takım! Buna rağmen grid cezaları nedeniyle önemli bir şansı vardı Hamilton'ın, bunu değerlendirebilecek bir start da almıştı, ancak Les Combes'ta Alonso'ya dışarıdan yaptığı atağı tamamladığını düşünerek virajı keskin dönmesi sonucu temas yaşadı, aracı Toprak Razgatlıoğlu'na nispet yaparcasına "stoppie" yaptı ve arka tarafı sert şekilde zemine çarpan araç hasar gördü, bir tur sonra da kenara çekti zaten. Kaçınılabilecek bir yarış kazasıydı ve bu kaza nedeniyle Alonso ile girdikleri polemik bizleri bir süre meşgul edecek.

Her açıdan unutmak isteyeceği bir hafta sonu, ancak ceza almasına rağmen yarışa başlarken gayet avantajlı bir noktadaydı. Neden diye soracak olursanız, sadece 15 sıra ceza almıştı ve sınırı geçmediği için en az 20 sıra ceza alan rakiplerinin önüne geçmişti. Dolayısıyla hiç umursamadığı sıralama turlarında 2015 Monako GP'sinden sonra ilk kez ilk bölümde elendi, yarışta ise spin atan Latifi'den kaçınmaya çalışırken çakıl havuzuna gömüldü ve yarışa veda etti. Sezon onun için çok kötü devam ediyor uzun süredir.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42, is assisted by marshals after beaching in the gravel

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images