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Formula 1 Las Vegas GP

Yorum: Leclerc, Ferrari'de lider pilot olma şansını değerlendiremiyor

Las Vegas'ta üç yarış içindeki ikinci temasın yaşanması, Ferrari içindeki güç mücadelesini yeniden gündeme taşıdı. Charles Leclerc, Maranello'da yetişmiş ve yıllarca takıma bağlı kalmış bir pilot olarak önemli bir güven kredisine sahip. Ancak bu konumunu korumak için seçtiği yöntem, kendi gücünü zayıflatma riski taşıyor.

Beatrice Frangione

Yayın tarihi: 25 Kas 2026 20:20

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Ludovico Ariosto'nun Çılgın Orlando eserinde Orlando, ağaçların üzerine kazınmış Angelica ve Medoro isimlerini gördüğünde bir şeylerin değiştiğini anlar. İsimleri tekrar tekrar okur ve daha önce inandığı şeylere inanmaya devam edebilmesini sağlayacak bir açıklama arar. Ariosto, kendisini güçlü gören bir insanın bile sahip olduğunu düşündüğü konumu kaybettiğinden şüphe etmesinin ne kadar ağır sonuçlar doğurabileceğini anlatır.

Charles Leclerc'in sezonunu ve Las Vegas'ta altıncılık mücadelesi olarak başlayan bir düellonun Ferrari içindeki otorite meselesine nasıl dönüştüğünü anlamak için bu hikâyeden yola çıkabiliriz.

Son aylarda yaşanan karmaşanın dikkat çekici bir yönü var: Beş olayın tamamı sezonun ikinci yarısında gerçekleşti.

Her şey Zandvoort'ta başladı. Leclerc, pite gelmesi yönündeki çağrıya rağmen pistte bir tur daha kaldı ve daha yeni lastiklere sahip Hamilton arkasına kadar geldi. Monza'da bu kez Lewis, ilk şikanda atak yaptı. İç çizgiyi savunan Charles ise takım arkadaşını çakıla doğru itti.

Singapur'da roller değişti. Sanal Güvenlik Aracı sırasında Ferrari pit duvarı iki pilotu da pite çağırdı ancak Hamilton pistte kalmayı tercih ederek tek pit stop stratejisini denedi. Bu hamle, o an için Leclerc'in önünde kalmasını sağladı. Monakolu pilot ise daha sonra taze lastiklerinin avantajıyla takım arkadaşını geçti.

Ardından Ferrari'nin galibiyet şansının bulunduğu Meksika'daki temas, Vasseur'ün Brezilya'da iki pilotla gerçekleştirdiği görüşme ve son olarak Las Vegas geldi.

Bir yarıştan diğerine değişen şey, sınırları kimin zorladığı. Zandvoort'tan bu yana takım arkadaşının önünde yer almak giderek daha önemli hale gelmiş görünüyor.

Peki neden özellikle sezonun ortasından itibaren? Bir yorum, 2026 sezonu sona yaklaşırken iki pilotun da 2027'nin şekillenmesinde söz sahibi olmaya çalıştığı yönünde. Gelecek yılın aracının geliştirme yönü belirlenirken kimin görüşü daha fazla ağırlık taşıyacak? Pit duvarından gelen talimatlar konusunda iki pilotun değerlendirmeleri farklılaştığında takım kimin yanında duracak?

Bu sorulara yanıt bulmak için en fazla acele eden isim Hamilton gibi görünüyor.

41 yaşındaki yedi kez dünya şampiyonu için her sezonun ayrı bir önemi var. Lewis, kokpit dışında da mücadeleyi öne taşıdı. Ferrari garajına yedi dünya şampiyonluğunun ağırlığıyla, ilgi odağı olmaya alışkın bir karakterle ve Ferrari'nin çalışma biçimini değiştirebileceğine dair güçlü bir inançla geldi. İlk sezonundan itibaren araç ve takım organizasyonuyla ilgili önerilerini yazılı olarak sundu ve bunları kamuoyuyla paylaşmaktan da çekinmedi.

Leclerc, Maranello'yu içeriden tanırken Hamilton, McLaren ve Mercedes'te kazandığı tecrübeyle şampiyonluk hedefleyen bir takımı nasıl değerlendirdiğini Ferrari'ye taşıdı. Ancak Ferrari'nin işleyişine müdahale etme, bazı alışkanlıklarını sorgulama ve takım çalışmasına farklı bir yaklaşım önerme isteği, İngiliz pilot ile İtalyan ekip arasındaki ilişkinin kurulmasını daha karmaşık hale getiriyor.

Hamilton'ın önerilerinin ne kadar doğru olduğundan bağımsız olarak, bir sistemi değiştirmek isteyen kişinin o sistemin parçası olan insanların direnciyle de karşılaşabileceğini hesaba katması gerekiyor. Üstelik bu değerlendirmelerin bir kısmını kamuoyu önünde paylaşması, süreci kolaylaştırmış olmayabilir.

Leclerc'in değerlendiremediği avantaj

Tam da bu noktada Leclerc için belki de yeterince değerlendiremediği önemli bir fırsat ortaya çıkıyor.

Charles'ın elinde Ferrari'de yetişmiş, takıma bağlılığını yıllar boyunca göstermiş ve en zor dönemlerde İtalyan ekibin dayandığı pilot olmuş olmanın getirdiği bir güven kredisi var. Takımdaki insanları tanıyor, onların mesleki geçmişini paylaşıyor ve Hamilton'ın henüz oluşturması gereken bir aidiyet ilişkisine sahip.

Lewis'in takım içindeki dengeleri yeniden şekillendirmeye çalıştığı bir dönemde, Ferrari çalışanlarının bir bölümünün kendisini Leclerc'e daha yakın hissetmesi son derece doğal.

Charles, bu avantajı takım arkadaşıyla rekabeti sürekli körüklemeden de kullanabilir. Yıllar içinde kazandığı güveni arkasına alarak Ferrari'nin geleceğini etrafında şekillendirdiği isim haline gelebilir. Çünkü ne kadar etkileyici olursa olsun, hiçbir kariyer geçmişi yeni bir takıma katıldığınız anda böyle bir desteği garanti edemez.

Leclerc'in bu güveni kazanmasında, kendi haklarını savunurken her anlaşmazlığı takımın çözmesi gereken bir krize dönüştürmemesinin de payı var.

Ancak Meksika ve Las Vegas'ta yaşananlar, tam da bu güçlü yönü zedeledi. SF-26 ile kurmak istediği uyum gecikti ve bazı hafta sonlarında yedi kez dünya şampiyonu takım arkadaşı aynı araçtan daha fazlasını çıkarmayı başardı.

Leclerc'in bu dönemlerde yıllardır doğal biçimde sahip olduğu konumunu daha az güvende hissetmiş olup olmadığını sorgulamak gerekiyor. Takım arkadaşınız Lewis Hamilton olduğunda, cumartesi günü onu yakalamaya çalışmak bile kronometrenin ötesinde bir anlam kazanabiliyor. Pazar günü kendinizi onun arkasında bulduğunuzda ise bir geçiş hamlesine gereğinden fazla anlam yüklemek kolaylaşıyor.

Las Vegas'ta 7. virajda yaşanan da buydu. Sonuçta Hamilton yarışı yedinci, Leclerc ise onuncu sırada tamamladı.

Meksika'daki olayın ardından Fred Vasseur, São Paulo'da iki pilotla zaten bir görüşme gerçekleştirmişti. Nevada'daki yarışın ardından ise çok daha net konuştu: “Charles'a Lewis'e atak yapmamasını söylemiştik. Bu kabul edilemez.”

Vasseur ayrıca pilotlara Maranello'da çalışan insanlara saygı göstermeleri gerektiğini hatırlattı.

Dolayısıyla Leclerc'in önündeki ilk rakip, artık kendisi.

Daha hızlı olduğunu düşünmek ve pit duvarından rakipleri yakalamak için fırsat istemek için geçerli nedenleri olabilir. Ancak 7. virajda frenajı zorlamasıyla tartışmanın yönü değişti. O ana kadar Ferrari'den yarış yönetimini sorgulamasını isteyebilecek durumdaydı. Temasın ardından ise kaybedilen puanların hesabını vermesi gereken taraf kendisi oldu.

Leclerc, kendi hamleleriyle Hamilton'ın elini güçlendiriyor

İşin paradoksu şu: Hamilton, değiştirmek istediği takımın tam güvenini henüz kazanamamışken Leclerc yıllar içinde kendisine verilen güveni pekiştirebilecek bir konumda bulunuyor.

Buna rağmen Leclerc'in bazı tercihleri, Vasseur'ü takımın geçmişi ve ilişkileri bakımından lideri olmaya en uygun isimlerden birini disipline etmek zorunda bırakıyor.

Bu her yaşandığında Charles, aslında takım arkadaşı Hamilton'ın argümanlarını dolaylı olarak güçlendiriyor. Üstelik rekabetin yaşandığı zemin, Leclerc'in lehine olabilecek bir ortam sunarken bunu yapıyor.

Lewis ise 2027 için kendi planını oluşturmaya devam ediyor. Fikirlerini masaya koydu, Monza'nın ardından daha net kurallar istedi ve Las Vegas'ta Ferrari'ye, iki pilot arasındaki mücadeleyi nasıl yöneteceğine kendisinin karar vermesi gerektiğini hatırlattı.

Leclerc, Hamilton'ın hamlelerine ne zaman karşılık vereceğine karar verme yetkisini İngiliz pilota bıraktığı her an bu mücadelenin içinde sıkışıp kalma riski taşıyor.

Hamilton'a gerektiği kadar sert karşılık verebilir ancak bunun zamanlamasını kendisi belirleyebilir. Kendisine performansını gösterebileceği bir araç verilmesini isteyebilir, strateji nedeniyle dezavantajlı duruma düştüğünde açıklık talep edebilir ve kendi değerlendirmelerinin arkasında durabilir. Ayrıca Ferrari'yi değiştirmeye çalışmanın zorluklarıyla Hamilton'ın kendisinin yüzleşmesine izin verebilir. Her fırsatta takım içindeki merkezi konumunu yeniden kanıtlama ihtiyacı duymak zorunda değil.

Ariosto'nun Orlando'su, kendisine yeniden güven verecek bir yanıt bulabilmek için ağaçlara kazınmış isimleri okumaya devam eder.

Leclerc ise eserin kahramanından farklı olarak, Ferrari'deki konumunun sağlamlığına inanmak için hâlâ pek çok nedene sahip. Hamilton ile girdiği mücadeleden ne bekleyeceğine kendisi karar verebilir.

Las Vegas bu açıdan önemliydi. Çünkü bir pozisyon uğruna yıllar içinde kazandığı güven kredisini ne kadar kolay harcayabileceğini gösterdi. Bir frenaj hamlesi onu Hamilton'ın önüne geçirebilir; ancak o hamleyi nasıl yaptığı, garaja döndüğünde sözünün ne kadar ağırlık taşıyacağını belirleyebilir.

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- Motorsport.com Ekibi

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