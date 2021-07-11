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Formula 1 / Türkiye GP Özel Haber

Yıllara göre Türkiye GP bilet fiyatları (2005 - 2021)

Ekleyen:
, Şef Editör

2021 Formula 1 Türkiye GP bilet fiyatlarının açıklanmasının ardından 2005'ten bu yana gerçekleştirilen tüm yarışlardaki açık alan, en ucuz tribün ve en pahalı tribün F1 bilet fiyatlarını sizin için derledik, yıllara göre asgari ücret ve dolar kuruna göre kıyasladık.

Yıllara göre Türkiye GP bilet fiyatları (2005 - 2021)

2021 Türkiye GP F1 biletlerinin özellikle 2020'de açıklanan bilet fiyatlarına göre artışı Formula 1 taraftarlarını pek memnun etmemişti.  2020'de açık alan bileti normal dönem için 120 TL olarak açıklanırken en uygun tribün bileti 350 TL (Silver 6), en pahalı tribün bileti ise 2750 TL (Platinium - Ana tribün) olarak açıklanmıştı.

Kampanyalı biletleri çoğu kişi alamadığını söylediği için kıyaslama için normal dönem fiyatlarını baz aldık. 2021 Türkiye GP bilet fiyatlarına baktığımızda ise 3 günlük açık alan 375 TL, en uygun tribün bileti 750 TL (Silver 5-6), en pahalı tribün bileti ise 4125 TL (Platinium - Ana tribün) olarak açıklandı.

2020'den 2021'e Türkiye GP biletlerinde yaşanan artışların ardından geçmiş dönemde (2005 - 2011) F1 bilet fiyatlarının nasıl olduğunu merak ederek uzun süren bir araştırma yaptım ancak sonunda ortaya aşağıdaki tablo çıktı.

2005 - 2021 Türkiye GP bilet fiyatları:

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2020 2021 Artış oranı 
Açık alan 50 76,5 100 100 90 70 70 120 375 7.5X
En ucuz (tribün) 152 144,5 180 150 150 150 170 350 750 4.9X
En pahalı (Ana tribün) 550 493 650 700 700 550 600 2750 4125 7.5X
                     
Asgari ücret 350 380 403 435 477 496 570 2324 2825 8X
Dolar kuru 1,34 1,43 1,3 1,29 1,55 1,5 1,67 7 8,7 6.5X

* Türk lirası üzerinden hesaplanmıştır.

Yukarıdaki tabloda hem kendi veritabanımızdan, hem de farklı internet siteleri üzerinden bulduğum verileri derledim. Kıyaslamayı aynı temelde yapabilmek için normal dönem bilet fiyatlarını kullandım.

Ve bilet fiyatlarının ekonomimize göre tam olarak oranını görmek için ilgili yılların asgari ücret fiyatlarını ve yıllık ortalama dolar kuru fiyatını dikkate aldım ve 2021'e kadar kaç kat arttıklarını hesapladım.

Sonuç itibariyle 2021 Türkiye GP bilet fiyatlarının, 2005'teki ilk yarışa göre hemen hemen Türkiye'deki asgari ücret ve dolar kuruna paralel bir şekilde arttığı ancak pek tutulmayan tribün fiyatlarının ilk yıllara göre daha az zamlandığı görülüyor.

Ancak şu konuya da dikkat çekmek lazım. Geçmiş dönemde çok fazla sponsor bilet dağıtıyordu ve bu biletler çeşitli ilan siteleri üzerinden listede görülen fiyattan daha ucuza alınabiliyordu. Intercity'nin ilk defa organizatör olduğu bu yıl benzer bir durumun olup olmayacağı henüz bilinmiyor.

Bunun dışında geçtiğimiz yıllara göre yazılım teknolojileri de ilerlemiş durumda. Geçen sene biletlerin indirimli olarak satışa çıkmasının ardından farklı yazılımlarla hızlı bir şekilde çok sayıda bilet alanların ve o biletleri karaborsa üzerinden satmayı düşünenlerin olduğu bilgisi basına yansımıştı. Bu da sınırlı sayıda olan indirimli bilete ulaşma şansını da azaltıyor.

Formula 1'in Türkiye'ye dönüşü, ülkemizdeki taraftarları çok heyecanlandıran gelişmelerden birisi olmuştu. Ülkemizdeki Formula 1 taraftarlarından çoğu, belki de ilk defa yarışı yerinden izleme şansına sahip olacaklar.

Umarım herkes yarışa gitme fırsatı bulabilir.

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