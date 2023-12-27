Yılbaşı zamanı izlemek için en iyi 10 yarış filmi

Bir şeyi harika yapan şeyi söylemek zor olsa da, bu filmlerin bu listede olmasının sebepleri var. Kimisi tarihsel olarak önem taşıyan yarış hikayelerini anlatıyor, kimisi de daha genç izleyiciler için animasyon olarak tasarlanmış.

Bütün bu filmleri harika yapan ana unsurlar ise; insanların bakış açısı, yarış heyecanı ve seyirciler üzerindeki etkisi. İşte yılbaşı zamanı izlemek için en iyi 10 film!

Fotoğraf: Alfa Romeo Logan Sargeant, Williams Racing FW45 and Zhou Guanyu, Alfa Romeo F1 Team C43 at the start of the race

Yıldırım Günleri (1990)

Tom Cruise’un başrol oynadığı, Don Simpson ve Jerry Bruckheimer’ın yapımcılığını üstlendiği bu film, 80’ler tarzıyla yapılmış son yüksek sesli, yüksek bütçeli aksiyon filmi. Çok iyi bir yarış filmi olmasa da zevki bir film.

Talladega Geceleri: Ricky Bobby Hikayesi(2006)

Tallafega Geceleri, NASCAR’ın en iyi ya da en doğru gösterildiği film değil fakat bu listede yer almasının sebebi de tam olarak bu. Absürt bir şekilde NASCAR pilotunun Formula 1’deki rakibini yenmeye çalışmasını eğlenceli bir şekilde anlatıyor.

Cehennem Yarışı (1969)

Paul Newman’ın başrolünde oynadığı bu filmde, Indianapolis 500’de yarışma hayalini anlatıyor. O zaman yapılmış çoğu film gibi; bu filmin de önemli bir romantik açısı var, Newman’ın eşi rekabeti yüzünden ondan ayrılmaya bile hazırdı. Üstelik bu film, zamanını yansıtmada da çok kapsamlı sayılabilir.

Son Amerikan Kahramanı (1973)

Film, zamanının en ikonik pilotlarının birisi olan NASCAR Pilotu Junior Johnson’un hikayesini anlatıyor. Johnson, polisten kaçarken edindiği sürüş yeteneklerinden oval pistte bir kariyere çeviriyor.

Turbo (2013)

Animasyon filmleri yarış filmleri kategorisinde garip bir tercih olarak görülse de; Turbo çok iyi yazılmış, tam izleyicisine uygun iyi hissettiren bir film. Arabalar filminden kesinlikle ilham almış olsa da, hız bağımlısı bir solucanın Indianapolis 500’ü yenmesini izlemeyi sevememek imkansız.

Arabalar (2006)

Tabii ki yarış filmlerinden bahsederken Şimşek McQueen’i listeye eklememek olmaz. Bu film spesifik olarak tek bir yarıştan bahsetmese de, genç nesillere motor sporlarını sevdiren, onlara ilham veren bir film.

Ford v. Ferrari (2019)

1960’ların sonunda Ferrari uzun zamandır 24 Saat Le Mans yarışının galibiydi ama Ford’un meydan okumasıyla karşılaştı. Carroll Shelby’nin takımı için yarışan Ken Miles’a odaklanan film, güçlü bir hikayeye ve güzel yarış sahnelerine sahip.

Ferrari (2023)

Michael Mann’ın Ferrari’sinin yarış sahneleri çok abartılı olsa da filmin geri kalanı harika. 1957 Mille Miglia’nın acıklı hikayesini anlatırken Enzo Ferrari’yi de bütün alışkanlıklarına kadar izleyiciye tanıtıyor. Aile şirketi yönetmeyi ve iş ilişkilerini kapsayan film, motor sporları severler arasında en iyi film olma yolunda ilerliyor.

Rush (2013)

1976 Dünya Şampiyonasında James Hunt ve Niki Lauda’nın kapışması hala F1 tarihinin en ikonik kapışmalarından biri, ve Rush da ölüm, drama, gerginlik ve neşeyi bir arada barındırarak güzel gösteriyor. Gerçekçi ve gergin yarış sahneleri ve iyi rol yapma ile Hollywood’un en iyi yarış filmlerinden biri olmayı başaran Rush; motor sporları filmlerine yeni, modern bir standart belirliyor.

Grand Prix (1966)

Bir filmin iyi olduğunu, ondan sonra yapılan bütün filmlere standart olarak alınmasından anlayabiliriz, ve Grand Prix de bunlardan biri. Formula 1 evreninde, olağanüstü çekimleri ve sporu daha da derinden anlamamızı sağlayan senaryosu var. Yarış filmleri için yıllar geçse bile çok önemli bir örnek.

Kaynak: Planetf1.com

Çeviri: Pınar Yakıcı