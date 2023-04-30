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Yıl sonu FIA Gala'sı Bakü'de yapılacak

FIA, yıl sonunda gerçekleştirilen geleneksel ödül törenine Bakü'nün ev sahipliği yapacağını açıkladı.

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Yıl sonu FIA Gala'sı Bakü'de yapılacak

Bakü geçtiğimiz günlerde Formula 1 ile olan anlaşmasını 2026 sonuna kadar uzatmış ve uzun yıllar F1 takviminde kalmaya devam edeceğini doğrulamıştı.

Şimdi bir başka hamle daha yaptılar ve yıl sonunda FIA Gala'sına ev sahipliği yapmak adına federasyonla anlaştılar.

Buna göre FIA Genel Kurulu ve 2023 sezonu FIA Gala ödül töreni 4-8 Aralık tarihleri arasında Bakü'de gerçekleştirilecek.

Anlaşmayı FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem ile Azerbaycan Otomobil Federasyonu (AAF) Başkanı ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Anar Alakbarov imzaladı.

Mohammed Ben Sulayem, anlaşma sonrası şöyle dedi: "Bakü'nün 2023 Genel Kurul haftasına ev sahipliği yapacağını teyit etmekten memnuniyet duyuyorum."

"FIA üyelerinin coğrafi kapsamını ve katılımını genişletmek adına Azerbaycan gibi ülkelerde önemli etkinlikler düzenlememiz önemli."

"Bu da bölgede motor sporlarına olan ilgiyi arttırıyor."

Mohammed Ben Sulayem, FIA President

Mohammed Ben Sulayem, FIA President

Fotoğraf: FIA

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