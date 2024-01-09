Yeşilin elli tonu: Yeşil rengin motor sporlarındaki macerası

Fernando Alonso 2023'teki performansıyla Formula 1 taraftarlarını büyüledi. Aston Martin ile sekiz kez podyuma çıktı ve dünya şampiyonasını muhteşem bir dördüncülükle tamamladı.

Alonso'nun takımı Aston Martin, ünlü yarış rengi "British Racing Green"in metalik bir tonunu kullanıyor. Peki Aston Martin tarafından gride geri döndürülen bu renk aslında nereden geliyor? Speedweek bu ilginç konuya değindi.

İngiliz yarış tarihi uzmanı David Venables şöyle diyor: "Çoğu eski taraftar 'British Racing Green'i Jim Clark'ın Lotus'uyla ya da ondan önce Le Mans kazanan Jaguar ve Bentley otomobilleriyle bağdaştırıyor. Fakat bu rengi sosyal olarak kabul edilebilir hale getiren şirketler onlar değildi."

Yeşil renginin kullanımı, Londralı Charles Jarrott'a kadar uzanıyor. Fakat bu renkteki ilk yarış aracı hiçbir şekilde bir İngiliz aracı değildi; aslında bu renkte kullanılan ilk araç bir Fransız aracıydı. Bu şoke edici değil mi?

Charles Jarrott 1901 yılında Fransız otomobil üreticisi Panhard tarafından işe alındı. Jarrott, Paris'teki fabrikaya vardığında, kendisine yarışa 13 numarayla katılmak zorunda olduğu söylendi. O zamanlar bile 13 numara pek uğurlu bir sayı değildi.

Fotoğraf: Motorsport Images Jim Clark, Lotus 25 Climax

Fransızlar, İngiliz pilotu biraz yatıştırmak için yarış aracını Fransa'da iyi şans getirdiği söylenen bir renk olan yeşile boyadılar. Yeşil aslında diğer ülkelerde de umudun rengi olarak kabul görüyor.

Jarrott, Fransız takımıyla çıktığı ilk yarışı onuncu bitirdi. Üstelik mekanikerleriyle karıştığı bir kaza, şans eseri hafif atlatılmıştı. Belki de yeşil renk gerçekten fark yaratmıştı.

1902 yılında İngiliz üretici Napier, zeytin yeşili rengine boyanmış aracıyla sahneye çıktı. Bazı kaynaklara göre bunun arkasındaki itici güç Jarrott'tı fakat o dönemde birçok Napier otomobili bu renge sahipti.

S.F. Edge, 1902'de Napier'iyle "Gordon Bennett Kupası"nı kazandı ve böylece İngilizler - yönetmeliklere göre - bir sonraki yıl yarışı düzenleme hakkını elde etti.

O dönemde İngiltere'de motor sporları yasak olduğu için yarış İrlanda'ya geçti. Büyük Britanya o sene yine Napier tarafından, bu kez üç zümrüt yeşili yarış aracıya temsil edildi. Birçok kişi bunu İrlandalıların geleneksel yeşil rengine bir "selam" olarak gördü.

1903 yarışında, yönetmeliklerde yer almamasına rağmen, çeşitli ulusal temsilcilere ilk kez renkler verildi: İngilizler için yeşil, Almanlar için beyaz (Belçikalı Camille Jenatzy'nin kullandığı Mercedes kazandı), Fransızlar için mavi.

Bu hamle gidişatı belirledi: Gelecekte, İngiltere'den gelen otomobil üreticileri, (her zaman değil ama giderek artan sıklıkta) pilotları için yeşil rengi seçtiler. Buna Sunbeam, Bentley, Vauxhall, Jaguar, Vanwall ve Lotus örnek verilebilir.

Yakın geçmişte bazı İngilizler British Racing Green yani "İngiliz Yarış Yeşili" geleneğini farklı tonlarla sürdürdü; Bentley (2003'teki Le Mans zaferiyle), Jaguar (2000'den 2004'e kadar Formula 1'de yarıştı) ve Caterham (aynı zamanda Team Lotus, 2010-2014).

Şimdilerde ise Aston Martin bu rengi kullanmaya devam ediyor.