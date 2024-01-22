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Yerel halk "yüksek ses" nedeniyle Laguna Seca'yı şikayet etmiş

Yerel halk, Laguna Seca pistinde çok fazla ses olduğu gerekçesiyle pist yönetimini şikayet etti.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
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Laguna Seca'da ilk viraj

Kaliforniya'daki Laguna Seca Pisti, ABD'nin en iyi motor sporları pistlerinden biri olarak kabul ediliyor ve 1957'den beri burada yarışlar düzenleniyor. Ancak 67 yıl sonra, pistin yakınında yaşayan bazı Monterey County sakinleri, pistin artan gürültü kaynağı olması nedeniyle aniden alarma geçti.

Highway 68 Coalition adlı yerel bir grup, gürültü seviyelerinin son yıllarda çok yükseldiğini iddia etti ve bu grubu temsil eden avukat Richard Rosenthal, pistin artık yılda 340 gün kullanıldığını ve neredeyse hiç sessiz kalmadığını belirtti.

Üçte biri ilçeye ait olan pist, 2022 yılında 246 milyon dolarla bölge ekonomisine büyük katkı sağlamıştı. Geçen yıl Laguna Seca'da düzenlenen yarışlara ve diğer etkinliklere 350 binden fazla kişi katıldı. Dünyaca ünlü Motorsport Reunion da burada düzenleniyor ve ziyaretçiler 2022 yılında yaklaşık 65 milyon dolar harcadı.

Genel olarak, pistin artan popülaritesi yerel ekonomiye çok önemli miktarda para getiriyor ve Laguna Seca her yıl farklı ülkelerden daha fazla turist çekiyor. Ancak Highway 68 Coalition'daki insanlar bundan hoşlanmıyor ve pistteki yarış faaliyetini sınırlamaya kararlılar.

Şu anda yarış pistinin işletmecisi olan şirketle alakalı değişikliklerden ötürü dava henüz açılmadı, ancak bir süre sonra kaçınılmaz olarak gerçekleşecek gibi görünüyor.

Bunun sonucunda ne çıkacağı ise tam bir muamma.

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