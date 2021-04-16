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Formula 1 / Emilia Romagna GP / Son dakika

Yerel fiber altyapı sorunu, F1 takımlarının veri akışını kesintiye uğratmış

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Formula 1 organizasyonu, Imola pistinin bulunduğunda Emilia Romagna bölgesindeki bir fiber altyapı arızası nedeniyle, TV yayınlarının ve takım radyolarının olumsuz etkilendiğini açıkladı.

Yerel fiber altyapı sorunu, F1 takımlarının veri akışını kesintiye uğratmış

Formula 1'in veri sistemi, ilk antrenman seansının başlangıcında aniden gitti ve temel işlemlerin, bir uydu bağlantısı üzerinden devam etmesine izin veren "kurtarma moduna" geçti.

Bununla beraber veri akışı, araç üstü görüntüler ve takım radyoları gibi pek çok özellik, seansın en azından önemli bir kısmında kapsam dışında kaldı.

Öğle arasında bu fiber arıza giderildi ve ikinci antrenman seansında normal sistemin sıfırlanmasının ardından herhangi bir sorun kalmadı.

COVID-19 kısıtlamalarının bir sonucu olarak F1, yarışa giden personel sayısını en aza indirmek amacıyla teknik çalışmalarını pist üstünden, Biggin Hill'deki İngiltere merkezine taşımıştı. Ancak F1, bugünkü sorunun yerel bir problem olduğunu duyurdu.

Kesinti, takımlar için önemli sorunlara neden oldu çünkü sürücüler, takım radyosuyla ilgili kesintiler vardı ve takımlar sürücülerini trafikle ilgili olası sorunlarla ilgili bilgilendiremedi.

Pit duvarıyla olan temas eksikliği, Esteban Ocon ve Sergio Perez arasında yaşanan ve kırmızı bayrağa neden olan olayın gerçekleşmesine de katkıda bulundu. Hakemler, incelemenin ardından herhangi bir işlem yapmamayı seçtiler.

Ferrari takımı patronu Mattia Binotto, "Bu, elbette büyük bir problemdi. Tüm takımlar tam olarak aynı problemleri mi yaşadı bilmiyorum. Fakat bizim için çok zordu, özellikle Charles [Leclerc] ile olan durum zordu, çünkü onunla iletişim kurmanın bir yolu yoktu."

"Bu zor bir durum, çünkü onu yaklaşan araçlar hakkında bilgilendiremiyorsunuz. Elbette kendi telemetremiz var. Ancak takım radyosu aralıklı olarak çalıştı ve bu, durumu karmaşıklaştırdı. Ek olarak Charles'ın güç ünitesinde küçük sorunlar vardı. Onlara tepki vermek için bolca vaktimiz olsa da, bunlar ek zorluklara neden oldu."

"Sürücüyü birinin yaklaştığı konusunda uyaramadığınız zaman, bir program yürütmek gerçekten zor ve motorla ilgili bir sorun varsa ona talimat vermenin bir yolu yok. Bu ciddi bir sorun."

"Ayrıca yarışta kullandığımız güç üniteleriyle sürüş yapıyoruz. Bu üniteyi Bahreyn'de kullandık ve tüm hafta sonu bunu kullanmamız gerekiyor. Eğer herhangi bir sorununuz varsa, buna nasıl tepki vereceğinizi ve iletişim kuracağınızı bilmiyorsunuz." dedi.

Alfa Romeo patronu Fred Vasseur, "Biraz garip bir deneyimdi çünkü tur zamanımız yoktu. En azından güvenlik için gereken verilere sahiptik. İlk kez seansın ortasında geldi ve bu yüzden bizim için sorun değildi, büyük bu bir drama olmadı."

"Seanstan sonra bunu tartıştık, çünkü sürücüler durumdan şikayetçilerdi, ancak 20 yıl önce yarışan sürücüler araçlarını takım telsizi olmadan kullanıyordu!" dedi.

Aston Martin'in patronu Otmar Szafnauer ise, "Bu tür verileri kaybedene kadar, aslında bunlara ne kadar güvendiğinizin farkında olmuyorsunuz. Bir anda her şey gitti ve adeta karanlıkta kaldık. Sürücülerle iletişime dahi geçemedik. Bu, bizim için işleri çok daha zor hale getirdi." dedi.

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Seri Formula 1
Etkinlik Emilia Romagna GP
Editör Adam Cooper

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