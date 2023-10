'Yepyeni' Katar pisti neden F1 sprint hafta sonu için ekstra zorluk yaratıyor?

Formula 1, Losail Uluslararası Pisti'ni ilk kez 2021 yılında Katar Grand Prix'si için ziyaret etti. Dünya Kupası nedeniyle yarış geçen sezon düzenlenmezken, bu yıl takvime geri dönüş yaptı.

Losail'e yapılan ilk ziyaretten bu yana, araçlar önemli ölçüde değişti, bu da 2021'de toplanan verilerin artık geçerli olmadığı anlamına geliyor. Takımların Katar'daki ilk yarıştan çıkarmayı başardığı şeyler, pistteki köklü değişiklikler nedeniyle çok az işe yarayacak gibi görünüyor.

Gerçekten de Losail Uluslararası Pisti neredeyse yepyeni sayılır. Pit kompleksi ve padok tamamen yenilenirken, pist de 2004'teki açılışından bu yana ilk kez tamamen yenilendi. Diğer bazı küçük değişikliklerle birlikte pist, artık tamamen farklı görünüyor.

FIA'nın yayınladığı belgede pistle alakalı şu sözlere yer verildi: "Tüm pist yenilendi. Bir önceki etkinlikten bu yana tüm kerbler, şeritler, bariyerler ve çitler değiştirildi."

"Değişikliklerin kapsamı göz önüne alındığında, bu yeni bir pist olarak kabul edilebilir."

İlk antrenman sprint hafta sonu için hayati önem taşıyor

F1 takımları elbette bu değişikliklerle başa çıkabilecek kadar profesyoneller, ancak pistte yapılan değişiklikler durumu karmaşıklaştırıyor.

Katar GP, 2023'teki altı sprint yarışı hafta sonundan biri olarak belirlendi. Bu da takımların çok dikkatli olması gerektiği anlamına geliyor çünkü sadece bir antrenman seansının ardından Cuma gecesi sıralama turlarına katılacaklar. Bu aynı zamanda kapalı parkın deveye girdiği ana denk gelecek ve takımlar araçlarında değişiklik yapamayacak.

Yani kötü bir Cuma gününü simülatör çalışması ve ayar değişikliğiyle çözmek mümkün olmayacak.

Mercedes takım patronu Toto Wolff bu konuda, "Hem pistte hem de pist dışında değişiklikler oldu."

"Bu nedenle ilk antrenmanın önemli bir kısmı pistin yeniden asfaltlanmasının sonuçlarını anlamakla geçecek."

"Bu bir sprint hafta sonu olduğu için, en iyi hale gelmek ve etkinliğin geri kalanı için sağlam bir ayar bulmak için sınırlı zamanımız var."

"İlginç bir mücadele olacak ve bunun için sabırsızlanıyoruz." dedi.

Zaman çizelgesi tek antrenmanı temsili olmaktan çıkarıyor

Bir diğer karmaşık faktör ise Katar GP'sinin bir gece yarışı olması. Sonuç olarak, takımlar değişen sıcaklıklar ve pist koşullarıyla da başa çıkmak zorunda. Ekipler bu duruma Bahreyn ve Singapur gibi diğer gece yarışlarından aşina. Bu tür yarışlardaki ilk seanslar, günün erken saatlerinde daha yüksek sıcaklıklarda koşulduğu ve asfalt en iyi durumda olmadığı için genellikle temsili olmuyor.

Bu nedenle, en uygun ayarı bulmak için genellikle akşam antrenmanına kadar bekliyorlar çünkü bu seans, sıralama ve yarış koşullarını temsil ediyor.

Katar'da takımların bunu yapma şansı yok çünkü Cuma günkü ikinci seans zaten sıralama seansı. Dolayısıyla, akşam seansına doğru sıcaklıkların ve pist koşullarının nasıl gelişeceğine dair bir kumar oynamaları ve buna göre ayar belirlemeleri gerekiyor.

Bu da tüm grid için büyük bir iş olacak. İlk antrenman Cuma günü yerel saatle 16:30'da başlayacak ve o saatte sıcaklığın yaklaşık 40 santigrat dereceye ulaşması bekleniyor. Sıralama turları yerel saatle akşam 8'de başladığında sıcaklık 33 dereceye düşmüş olacak. Bu oldukça büyük bir fark ve dahası, rüzgar hızı ve rüzgar yönündeki değişiklikler de hesaba katılacak.

Simülatör çalışması takımlara doğru yolu göstermeli

Bu nedenle, takımların simülatörde yaptıkları hazırlıklar, gidilmesi gereken yönün belirlenmesinde çok önemli olacak.

Ferrari'nin sürüş simülasyonu şefi Enrico Sampo, "Modellerimizi kontrol etmek Cuma antrenmanı sırasında çok önemli hale geliyor."

"Zemin etkili araçları ilk kez burada kullanmak başka bir bilinmeyen faktör yaratıyor, bu nedenle 2021'den elde edilen veriler sınırlı bir değere sahip."

"Bu da simülatördeki çalışmanın pistteki yol tutuş ve araç davranışını tahmin etmek için hayati önem taşıdığı anlamına geliyor."

"Farklı senaryoları simüle ederek temel bir düzen oluşturmak için sürücülerle sanal anlamda çok çalıştık. Bu da her senaryoya tepki vermemizi sağlıyor." dedi.

Fakat bunu yapmak kolay olmayacak. Bu nedenle takımların ayar anlamında yanlış seçimler yapmaktan kaçınmak için işlerine iyice odaklanmaları gerekiyor.

Williams'ın araç performansı müdürü Dave Robson, tüm padok adına bunun özel bir sprint yarışı hafta sonu olacağı sonucuna varıyor.

"Bu, 2023'te son üç sprint yarışından biri ve hem yeni asfalt hem de akşam seanslarından ötürü muhtemelen en zorlu olanı."

Nicholas Latifi, Williams FW43B, Mick Schumacher, Haas VF-21, and Nikita Mazepin, Haas VF-21, chase the pack at the start

Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images