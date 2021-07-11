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Yeowart: "F1’de bütçe kısıtlaması yeni savaş alanı olacak"

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Aston Martin’in CFO’su Robert Yeowart, yeni finansal düzenlemelerin Formula 1’deki yeni “savaş alanı” olacağını belirtirken takımlar arasında kimin bütçesini daha iyi kullanacağına dair bir rekabet olacağını düşünüyor.

Yeowart: "F1’de bütçe kısıtlaması yeni savaş alanı olacak"

Formula 1 tarihinde ilk kez bu sezon, 145 milyon dolar değerinde bir bütçe sınırı yürürlüğe girdi ve bu şekilde, takımların harcamaları kısıtlanmış oldu.

Bu rakam, sporun daha ekonomik bir hale getirilmesi için 2022’de 140 milyon dolara ve ardından 2023’te 135 milyon dolara indirilerek.

Aston Martin’in finans departmanı başkanı Yeowart, farklı takımların bu bütçe kısıtlamasından nasıl etkileneceğinden bahsetti ve Silverstone merkezli takımın şu anda personel sayısını bu finansal düzenlemeler dahilinde nasıl 800 kişiye çıkarmayı hedeflediğini anlattı.

MotorsportWeek.com’a verdiği demeçte Yeowart, “Biz diğer takımlardan, biraz daha farklı bir konumdayız.” 

“Mercedes, Red Bull ve Ferrari’nin buna uymak için bütçelerini düşürmeleri gerekecek fakat biz bu kurallara uyacak şekilde finansal açıdan büyümeyi hedefliyoruz.”

“Bence önümüzdeki birkaç yıl içinde bu gerçekleşecek. 2023’te bütçe sınırı 135 milyon dolara indirilecek ve takımlar [bu sınıra uyarak] ya bütçelerini düşürecek ya da artıracak. Sonrasında ise kimin bütçesini daha iyi kullandığı bir savaş alanı halini alacak.”

“Bunun sonucunu ise kimin neye para harcadığını daha iyi bildiği, ne kadar verimli harcamalar yaptığı ve bu harcamaları tek tur için ne kadar az bir miktara indirebildikleri belirleyecek.”

“Ayrıca bunu analiz etmemiz, bütçemizi neye harcadığımızı anlamamızda önemli bir rol oynayacak.”

“Bence bu, teknik düzenlemeleri nasıl uygulayacağınıza göre bir avantaja dönüşebilir ki bunu teknik ekip yıllardır yapıyor.”

“Kurallardaki yasal boşlukları bulmanın yolunu biliyorlar ve bence bu bizim oldukça ilginç bir nokta olacak.” dedi.

Bunun yanı sıra Yeowart, hangi harcamaların bütçe sınırına gireceği ve hangilerinin bundan hariç tutulacağı hakkında henüz bazı detayların netleşmediğini de belirtiyor. 

“Şu anda daha çok erken olduğu için takımlar için netleşmeyen ve açıklanması gereken bazı detaylar var.”

“Bazıları daha önemsiz detaylar, FIA birçok konuda yeni düzenlemelere açıklık getirdi ve kuralların amacını ve ne anlama geldiği konusunda [takımlara] rehberlik etti.”

“Bunun en iyi örneklerinden biri güvenlik ve sağlık [alanındaki harcamaların] hariç tutulması ama bunun içine neler dahil ve neler değil? Bunun sınırlarını belirlemek oldukça zor. “

“CFO’lar olarak bence bu konularda daha mantıklı bir anlayışa sahibiz. Bu tanımları ne kadar sınırlandırırsak o kadar iyi olur.” 

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