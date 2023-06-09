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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Yeniliklere tam gaz devam eden Belçika GP'sinin biletleri tükendi!

Belçika GP'sinin 2024 sezonunda takvimde kalması neredeyse kesin, tüm biletlerin tükendiğini belirten pist yönetimi de gelecek için kendinden emin.

Filip Cleeren
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Eau Rouge track action

2021 sezonunda sağanak yarış nedeniyle felaketi yaşayan ve hem görüş eksikliği, hem de yoğun kızaklama nedeniyle üç turluk bir "geçit gösterisine" ev sahipliği yapan Spa, son iki senedir takvimden düşme tehlikesiyle karşı karşıya. 

F1 yönetimi tarafından "pistin standartları karşılamadığı" ve "takvimde kalmak için tarihine güvenmekten ötesini yapması gerektiği" söylenen pist yönetimi, bu eleştiriler üstüne kolları sıvadı.

Hükümetten yaklaşık 80 milyon Euro civarı destek alan pist, tesisleri tamamen yeniledi, yeni tribünler inşa etti ve F1 yönetimini etkileyerek 2023 sezonu için sözleşmeyi kaptı.

Uzun vadeli geleceği tehlike altında olan Spa'nın 2024 sezonunda takvimde yer alması bekleniyor, ancak bunun en büyük sebebi Güney Afrika GP'sinin şimdilik suya düşmesi.

Her şeye rağmen pist seyircileri etkilemeye devam ediyor; öyle ki, yarışın biletleri -birkaç özel fırsat hariç- çoktan tükendi bile!

Kalan biletler arasında, 150 metrelik bir vincin üstünde öğle yemeği içeren "gökyüzünde deneyim" gibi fırsatlar yer alıyor.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Fernando Alonso, Alpine A522, Lewis Hamilton, Mercedes W13, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, George Russell, Mercedes W13, the rest of the field at the start

Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Fernando Alonso, Alpine A522, Lewis Hamilton, Mercedes W13, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, George Russell, Mercedes W13, the rest of the field at the start

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Belçika GP'si ticari direktörü Stijn de Boever, "Geçen yıla kıyasla fazladan 10.000 bilet basarak günlük kapasitemizi 100.000 seyirciden 110.000 seyirciye çıkarttık." 

"Eski pit alanının hemen karşısında iki yeni tribünümüz var; biri 3.000 koltuklu üstü açık tribün, diğeri ise 4.000 koltuklu üstü kapalı tribün."

"Talep edildiği üzere daha geniş toplanma alanları açtık, ekstra 10.000 taraftarı ağırlamak için güvenlik ve tesisleri geliştirdik."

"Önümüzdeki haftalarda açıklanacak olan yeni sanatçılarla birlikte, pist dışında daha fazla eğlence seçeneğiyle aynı yönde ilerliyoruz."

"Spa'ya gelmeyi daha sorunsuz bir deneyim haline getirmek için yeni otoparklar ve yeni bölgeler de olacak. Park bileti olmayan araçların pistin yakın çevresine girmesine izin verilmeyecek, böylece taraftarlar daha az zaman kaybedecek." ifadeleriyle gelişmeleri özetledi.

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