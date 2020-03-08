Yenilenen Zandvoort'ta ilk kaza yaşandı

Uzun bir aradan sonra Hollanada Grand Prix'sine ev sahipliği yaparak Formula 1 takvimine dönecek olan Zandvoort, geçen yıldan bu yana ciddi bir değişime uğramıştı.

Pistin tamamı yenilenip, günümüz şartlarına uygun hale getirildi ve heyecanı arttırmak için piste oval virajlar eklendi.

İlk yarış Mayıs ayında yapılacak ve bunun öncesinde çeşitli etkinlikler düzenlenmeye başladı.

Dün gerçekleştirilen bir Porsche GT3 yarışında ilk büyük kaza yaşandı.

Taklalar atarak pist dışına savrulan aracı süren pilotun durumunun iyi olduğu açıklandı.