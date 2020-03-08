Yenilenen Zandvoort'ta ilk kaza yaşandı
paylaşım
yorumlar
Kış aylarında tamamen yenilenen Zandvoort pistindeki ilk kaza dün yaşandı.
Uzun bir aradan sonra Hollanada Grand Prix'sine ev sahipliği yaparak Formula 1 takvimine dönecek olan Zandvoort, geçen yıldan bu yana ciddi bir değişime uğramıştı.
Pistin tamamı yenilenip, günümüz şartlarına uygun hale getirildi ve heyecanı arttırmak için piste oval virajlar eklendi.
İlk yarış Mayıs ayında yapılacak ve bunun öncesinde çeşitli etkinlikler düzenlenmeye başladı.
Dün gerçekleştirilen bir Porsche GT3 yarışında ilk büyük kaza yaşandı.
Taklalar atarak pist dışına savrulan aracı süren pilotun durumunun iyi olduğu açıklandı.
Sonraki haber
Önceki haber
Coronel: "2020, Verstappen'in yılı olacak"
Sonraki haber
Yedi takım, Todt ve Carey'den yanıt bekliyor
Yorumları görüntüle
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Yenilenen Zandvoort'ta ilk kaza yaşandı
paylaşım
yorumlar
Yarış merkezi
12 Mar - 15 Mar
FP1 Başlangıç:
4 gün
|Seans
|Tarih
|
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
|İçerik
|FP1
|
Per 12 Mar
Cum 13 Mar
|
21:00
12:00
|
|FP2
|
Cum 13 Mar
Cum 13 Mar
|
01:00
16:00
|
|FP3
|
Cum 13 Mar
Cmt 14 Mar
|
23:00
14:00
|
|Sıralama
|
Cmt 14 Mar
Cmt 14 Mar
|
02:00
17:00
|
|Yarış
|
Paz 15 Mar
Paz 15 Mar
|
01:10
16:10
|
Çok Okunanlar
Program
Formula 1
- Formula 1
- MotoGP
Biletler
Sağlayan
Sağlayan
|
12 Mar - 15 MarBiletler
|
19 Mar - 22 MarBiletler
|
2 Nis - 5 NisBiletler
|
30 Nis - 3 MayBiletler
|
7 May - 10 MayBiletler
|
21 May - 24 MayBiletler
Slayt Şov