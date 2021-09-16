Yenilenen Abu Dhabi pistindeki çalışmalar devam ediyor

Abu Dhabi Grand Prix'si, aralık ayında 13. kez Formula 1'e ev sahipliği yapacak ve pist dışarıdan bakıldığında oldukça hoş görünüyor. Ancak pist üstündeki mücadele, genellikle hiçbir zaman çok iyi değildi ve son yıllarda yarışlar epey sıkıcı geçti.

Orta Doğu'daki yarışın organizatörleri, 2021 yarışının daha fazla aksiyon getirmesini umuyorlar. Bu yıl geçişi artmak için pistin bazı alanlarında değişikliğe gidileceği duyurulmuştu.

U virajdan önceki şikan kaldırılacak ve böylece bu bölgede pistin genişliği sayesinde birden fazla yarış çizgisi ve daha fazla geçiş fırsatı sağlanacak. İkinci arka düzlüğün sonunda dar ve kıvrımlı bölüm tamamen kaldırılacak ve yerine yüksek hızlı ve oval bir viraj gelecek. Son olarak, otel bölümündeki virajlar genişletilerek daha hızlı bir hale getirilecek.

Pistten yapılan açıklamaya göre, yenileme çalışmalarının yaklaşık yarısı tamamlandı ve bu kapsamda yenileme çalışmalarına dair yeni bir video görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde 7. ve 11. virajlardaki değişimi görmek mümkün.

Öte yandan piste eklenen oval virajın 2,5 derecelik bir eğime sahip olacağı açıklandı. Bu, 19 derecelik eğime sahip olan Zandvoort'la kıyaslanamayacak bir oran.

Organizatörler, yenilenen Yas Marina Pisti'nin sezon finaline yetişeceğini doğruladılar. Yarışın 12 Aralık pazar günü yapılması planlanıyor.

Pistteki çalışmalara dair videoyu yukarıdan seyredebilirsiniz.