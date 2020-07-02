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Formula 1 / Yorum

Yenilenen 2020 F1 takvimi, Red Bull'un lehine olur mu?

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Yenilenen 2020 F1 takvimi, Red Bull'un lehine olur mu?
Ekleyen:
2 Tem 2020 13:41

2020 Formula 1 sezonu, 5 Temmuz'da gerçekleştirilecek Avusturya GP start alacak ve bir sonraki hafta sonu yine aynı pistte yapılacak Styrian GP ile devam edecek.

Koronavirüsün tüm dünyayı etkilediği dönemde Formula 1'in sahibi olan Liberty Media, sporla bağlantılı tüm şirketleri ve bireyleri ayakta tutabilmek adına çarkı döndürebilmek için sezonu büyük önlemler altında başlatacak.

Henüz takvimde kaç yarış olacağı, hangi ülkelere gidileceği tam olarak kesin değil. Şimdilik sadece 8 yarışlık Avrupa sezonu açıklandı ve önümüzdeki günlerde takvimin kalan bölümünün açıklanması bekleniyor.

Bu sene normalde 22 yarış ile tarihin en uzun F1 sezonu olacaktı ancak bu olmayacak. Normalde F1 sezonu olması için 8 yarış yapılması yeterli ancak aynı zamanda bu yarışların 3 farklı kıtada yapılması gerekiyor. Ayrıca televizyon kanallarıyla yapılması gereken anlaşma gereği en az 15 yarış yapılması gerekiyor.

Bu yüzden olacak ki F1 yönetimi sürekli olarak 15 ila 18 arasında yarış yapmayı planladığını vurguluyor. Halihazırda açıklanan 8 yarış ile yapılması gereken yarış sayısının yarısından fazlasına ulaşılacak. Tabii ki bu yarışların sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi halinde... Bu yarışlara ek olarak tamamen devletler tarafından desteklenen Bahreyn'de 2 yarış ve Abu Dhabi'de 1 yarış daha yapılacağını düşünürsek takvimdeki yarış sayısı 11'e çıkıyor. Şu ana kadar Avustralya, Monako, Hollanda, Fransa, Singapur, Japonya ve Azerbaycan yarışlarının kesin olarak yapılmayacağı açıklandı. Ancak bunlara ek olarak henüz açıklanmasa da farklı yarışların da iptal edileceği düşünülüyor. Kanada GP'nin bunlardan birisi olması büyük bir ihtimal. Bu yüzden Mugello, Imola ve Hockenheim gibi pistler normal takvimde yer almasa da yarış yapılacak şekilde hazırda tutuluyor.

Normalde bu içeriği bir süredir hazırlamayı düşünüyordum ancak tam takvimin açıklanacağı iddiaları üzerine bekledim. Tam takvim bir türlü açıklanmayınca halihazırda iptal edilen ve çift olacağı netleşen yarışları dikkate alarak hazırladım.

Red Bull'da geçen sene ortasında pilot değişimi olduğu için Mercedes pilotları Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas, Ferrari pilotları Charles Leclerc ve Sebastian Vettel ile Red Bull'dan Max Verstappen'in sonuçlarını kıyaslama yapacağım. Yani 2019 sonuçlarına göre bu sene çıkarılan ve çift yarış olan yarışları dikkate alarak hesaplayacağız. Bakalım sonuç ne olacak?

2019 sonuçları

 
 Pilot Toplam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Hamilton 413 18 25 25 18 26 25 25 25 10 26 2 25 18 16 12 26 16 25 18 6 26
2 Bottas 326 26 18 18 25 18 15 13 18 15 18 0 4 15 18 10 18 25 15 25 0 12
3 Verstappen 278 15 12 12 12 15 12 10 12 26 10 26 19 0 4 15 12 0 8 15 25 18
4 Leclerc 264 10 16 10 11 10 0 15 15 18 15 0 12 25 25 18 15 8 13 13 0 15
5 Vettel 240 12 10 15 15 12 18 18 11 12 0 18 15 13 0 25 0 18 18 0 0 10

 

2020'ye göre düzenlenmiş 2019 sonuçları

Bu sene takvimde yer almayacak Avustralya, Monako, Fransa, Singapur, Japonya ve Azerbaycan yarışlarını çıkarıp Avusturya ve Britanya yarışlarında elde edilen puanları 2 ile çarptığımızda (en hızlı tur puanı hariç) ise aşağıdaki gibi sonuç ortaya çıkıyor. Bahreyn'de de çift yarış planlanıyor ancak henüz kesinlik kazanmadığı ve çift yarış yapılsa dahi daha kısa pistte, yani hemen hemen farklı bir pistte yapılacağı için onu hesaba dahil etmedim.

Tüm sezonu baz aldığımızda en çok puan kaybeden isim 88 puanla Hamilton olurken onu 1 puan geride Vettel takip ediyor. Bottas da 78 puan kaybediyor.

Şampiyonayı 3. sırada tamamlayan Verstappen ise nispeten daha az kaybediyor ve 39 puan geriliyor. İlk 5 içerisinde ise en az kaybeden 34 puanla Leclerc oluyor.

Bu tabloda herhangi bir yorum yapmadan doğrudan sonuçları baz alıyoruz.

 

 
 Pilot Toplam 1 3 4 5 6 7 8 9 (x2) 10 (x2) 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Hamilton 325 (-88)   25 25   26   25   20 51 2 25 18 16   26 16   18 6 26
2 Bottas 250 (-76)   18 18   18   13   30 36 0 4 15 18   18 25   25 0 12
3 Verstappen 239 (-39)   12 12   15   10   51 20 26 19 0 4   12 0   15 25 18
4 Leclerc 230 (-34)   16 10   10   15   36 30 0 12 25 25   15 8   13 0 15
5 Vettel 153 (-87)   10 15   12   18   24 0 18 15 13 0   0 18   0 0 10

 

İlk 8 yarış sonuçları

Şu ana kadar açıklanan ilk 8 yarış sonuçlarını dikkate aldığımızda ise ilginç bir şekilde çok daha yakın bir sonuç ortaya çıkıyor. Hamilton 153 puanla ilk sırada yer alırken Leclerc 138 puanla ona oldukça yakın bir durumda görünüyor. 

Verstappen ilk 8 yarış dikkate alındığında diğerlerinden geride görünüyor ancak İngiltere'de Vettel'in teması olmasaydı muhtemelen 3. sırada yarışı tamamlayabilirdi. Burada 10 puan kaybetmiş oldu. Belçika'da daha ilk tur temasıyla yarış dışı kalarak puansız ayrıldı ve İtalya'da sıralamalardaki hayal kırıklığı sonucunda son sıradan yükselmeye çalışmak zorunda kaldı. Hamilton ve Leclerc bu yarışlarda araçlarının performansına göre alabileceği ideal sonuçları alırken Verstappen en az 3 yarışta bunu yapamamış gibi görünüyor. Yani ideal sonuçları alabilseydi o da Hamilton'a oldukça yakın olabilirdi.

 
 Pilot Toplam 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Hamilton 153 10 10 25 25 25 25 18 15
2 Bottas 121 15 15 4 18 18 18 15 18
3 Verstappen 107 25 25 18 10 10 15 0 4
4 Leclerc 138 18 18 12 15 15 10 25 25
5  Vettel 64 12 12 15 0 0 12 13 0

Sonuç

Mercedes'in yeni sezon öncesinde yine güçlü olacağı konusunda herhangi bir şüphe yok. Takım hem performans hem de yaratıcılık açısından hâlâ zirvede olduğunu gösterdi ancak kış testlerinin ardından dikkat edilmesi gereken takımlardan birisi Red Bull diyebiliriz. 

Red Bull Racing tarafından, 2013'ten bu yana en iyi sezon öncesi dönemini geçirdikleri yönünde gelen açıklamalar artık sıkıcı bir hal alsa da, pist üstünde yaptıkları da aslında bu görüşü destekliyor. Red Bull'un testlerdeki en iyi derecesi Mercedes'ten yaklaşık yarım saniye daha yavaştı ancak o turu elde ettiği lastikler de yaklaşık 0.4 sn daha yavaş lastiklerdi. Bu açıdan aslında hızlı turların birbirlerine çok yakın olduğunu söyleyebiliriz.

Mercedes'in DAS sistemi dikkatleri üzerine çekse de Red Bull da bu sene aracın burnunda ve ön süspansiyonlarında önemli değişiklikler yaptı. Takımın ayrıca koronavirüs sürecinde yeni güncellemeler yaptığını, Honda'nın ülkedeki yasalar gereği diğerlerinin fabrikalarını kapattığı dönemde çalışmayı sürdürdüğünü de unutmamak lazım.

Red Bull'un Mercedes'in en yakın rakibi olabileceğini kış testlerinin ardından da söylemiştim. Takvimde bazı pistlerin çıkması ve yarışların yeni sıralanış şekli de ivme kazanma açısından Red Bull'un lehine olabilir. İlk iki yarışın Red Bull'un favori olabileceği Avusturya'da olması, yine 3. yarışın yine Red Bull'un kazanabileceği Macaristan'da olması önemli bir konu. Red Bull bu yarışları kazanabilirse, kazandığı ivme sezonun kalanında kendisine yardımcı olabilir.

Tabii bir de DAS konusu var. Red Bull, sezonun ilk yarışı olacak Avustralya'da bu sistemi protesto edebileceğini açıklamıştı. Mercedes için aynı sıkıntı Avusturya ve kalan yarışlarda da devam edebilir. Mercedes sistemi kullanırsa sürekli protesto endişesiyle kalacak. Kullanıp da protesto edilirse ve haksız bulunursa o zaman yarıştan men edilebilecek. Bu risk, Mercedes'in sistemi kullanmama kararı almasıyla sonuçlanabilir.

Geçen sene Verstappen'in oldukça istikrarlı bir dönem geçirmesi, Red Bull'un Honda güç ünitesi ile daha istikrarlı olması, Honda'nın performans bulması ve Red Bull'un şasi tarafında yükselen performansı Red Bull'un 2013'ten sonra gerçek manada ilk defa şampiyonluk mücadelesine bu kadar yakın olacağını işaret ediyor gibi görünüyor.

Tabii tüm bu işaretlerin gerçeğe dönüp dönmeyeceğini, bu hafta sonu gerçekleşecek Avusturya GP ile göreceğiz. Daha rekabetçi ve mücadele dolu bir sezon izleme umudu, her şeyi toz pembe görmeme neden olmuş olabilir...

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Editör Abdullah Çelik

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