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Formula 1 / Son dakika

Yenilenen 2020 F1 takviminde 3 yarış daha olmayacak

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Yenilenen 2020 F1 takviminde 3 yarış daha olmayacak
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
14 May 2020 11:38

Henüz resmi olarak açıklanmasa da, yenilenen 2020 F1 takviminde Hollanda, Singapur ve Kanada yarışları yer almayacak.

Şu ana kadar Avustralya, Monaco ve Fransa GP'leri 2020 F1 takviminden resmi olarak kaldırılmış durumda. Ancak bunlara Hollanda, Kanada ve Singapur yarışlarının da gelecek günlerde katılması bekleniyor.

Formula 1, COVID-19 gelişmelerini yakından takip ederek düzenli olarak planlarını güncelliyor. Planlar yapılırken ülkelerin etkinlik ve seyahat kısıtlamaları dikkate alınıyor. Şu an için birçok ülkede eylül ayına kadar büyük etkinliklerin yapılması ve kalabalıkların bir araya gelmesi yasaklanmış durumda.

F1 aynı zamanda pistlerde ve organizatörlerle ticari görüşmeleri de sürdürüyor. Bazı yarışlar, seyircisiz yarışlar için F1'den ödeme talep ederken, deniz aşırı yarışların tamamını olmasa dahi normalde planlanan ödemenin bir bölümünü yapması bekleniyor.

Pandemi nedeniyle yapılan iptallerle gerçekleştirilen sigorta ödemeleri de, organizatörlerin yarış yapıp yapmama konusunda kararını etkileyen sebeplerden birisi.

Bu arada Hockenheim yedek plan olarak kenarda hazır olduğu, olur da Britanya GP için Silverstone'la anlaşılamaması halinde onun devreye sokulacağı düşünülüyor.

Singapur ve Kanada GP'lerinin, birisinin tamamen cadde pisti, diğerinin de yarı cadde pistinde gerçekleştiriliyor olması nedeniyle takvimde yer almayacak olması şaşırtıcı değil. 

Zandvoort yerel kısıtlamalardan olumsuz etkileniyor. Bunun dışında organizatörler, F1'e dönüş yılındaki yarışı seyirciye kapalı bir şekilde gerçekleştirmek istemiyor.

Motorsport.com'a konuşan organizatör grubundan bir isim, "Şu ana kadar olanlara bakarsak 2020 yarışının iptal edilip, 2021'de döneceğiz gibi görünüyor. Umarım o zamana kadar aşı bulunur ve her şey normale döner." dedi.

Henüz F1 takımlarına dahi planlanan takvimin resmi hali verilmedi. Bu konuda çalışmalar devam edecek gibi görünüyor.

F2 ve F3 için planlanan takvimin Avrupa ve Orta Doğu bölümleri takımlara geçen hafta verilmişti. Ancak o takvimde bile değişiklik yapılması gerekecek.

Bunun dışında, bu ayın başında planlanan takvim FIA içerisinde ortaya çıktı.

Bu takvim ideal senaryoya göre oluşturulmuş ve 19 tarihi içeren bir takvim. Yaşanan gelişmelere göre takvimde de değişiklikler olması olası.

Olası 2020 F1 takvimi

  1. 5 Temmuz - Avusturya GP
  2. 12 Temmuz - Red Bull Ring (2. Avustralya GP)
  3. 26 Temmuz - Britanya GP (ya da Hockenheim)
  4. 2 Ağustos - Silverstone '2' (ya da Hockenheim)
  5. 9 Ağustos - Macaristan GP
  6. 23 Ağustos - İspanya GP
  7. 30 Ağustos - Belçika GP
  8. 6 Eylül - İtalya GP
  9. 20 Eylül - Azerbaycan GP
  10. 27 Eylül - Rusya GP
  11. 4 Ekim - Çin GP
  12. 11 Ekim - Japonya GP
  13. 25 Ekim - Birleşik Devletler (Amerika) GP
  14. 1 Kasım - Meksika GP
  15. 8 Kasım - Brezilya GP
  16. 22 Kasım - Vietnam GP
  17. 29 Kasım - Bahreyn GP '2'
  18. 6 Aralık - Bahreyn GP
  19. 13 Aralık - Abu Dhabi GP
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Editör Adam Cooper

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