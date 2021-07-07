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Yeniden yoğun bakıma dönen Reutemann'ın durumu kritik

Ekleyen:
Çeviren:
Can Çarpıcı

Eski F1 pilotu Carlos Reutemann, sindirim sisteminde ve böbreklerinde yaşadığı problemlerin ardından, yeniden yoğun bakıma kaldırıldı ve Reutemann'ın durumu kritik.

Yeniden yoğun bakıma dönen Reutemann'ın durumu kritik

Reutemann'ın durumu Santa Fe, Arjantin'de yer alan hastanede yoğun bakımdayken daha çok iç kanama geçirmesinden dolayı kötüleşti. 

Reutemann, kansızlık ve dehidrasyon sorunlarından dolayı 5 Mayıs'ta hastaneye yatırılmıştı. Ancak Reutemann'ın durumu sindirim sisteminde iç kanamalar geçirmesinin ardından kötüleşmişti.

Reutemann, çoğunluğunu yoğun bakımda geçirdiği 16 günün ardından Santa Fe hastanesinden Rosario'daki başka bir hastaneye nakledildi. Arjantinli, o günden beri Sanatorio Parque'ın yoğun bakın ünitesinde tedavi görüyordu ki Reutemann, 21 Mayıs'ta hastaneden taburcu edilmişti. 

Eski Williams ve Ferrari pilotu, taburcu edilmesinden 9 gün sonra kansızlığının bir sonucu olan dehidrasyon sorunundan dolayı yeniden hastaneye kaldırılmıştı ki 21 Haziran'da yeniden yoğun bakıma girdi. 

Reutemann, 21 Haziran'dan bu yana yoğun bakımda tedavi görmekte. 

Arjantinli haber ajansı Telam, Reutemann'ın küçük gelişmeler kaydettiğini ancak son birkaç saate gözlemlenen iç kanamaların durumunu kötüleştirdiğini belirtti.

Reutemann'ın ailesi de zamanında Santa Fe'ye başkanlık yapmış Reutemann'ın durumunun kötü olmasından ötürü bütün şehrin "hasta" hissettiğini belirtti.

Reutemann'ın mevcut problemlerinin 2017'de teşhisi koyulan karaciğer kanserinden kaynaklandığı düşünülmekte. Reutemann, teşhisin koyulduğu o yıl New York'ta tümörünün alınması için ameliyat oldu ve o dönemden beri sağlık problemleri yaşadı.

Carlos Reutemann, Brabham BT44

Carlos Reutemann, Brabham BT44

Photo by: Rainer W. Schlegelmilch

Reutemann, 1972 ve 1982 sezonları arasında 142 yarışa çıktı.  Reutemann, bu 142 yarışın 12'sini kazanırken; 46 kez podyuma çıkmaya başarmıştı. Arjantinli pilot, 6 kez ise pole pozisyonunun sahibi oldu. 

O dönem Brabham takımının şefi olan Bernie Ecclestone, 1972 Arjantin Grand Prix'sinde Reutemann'a çifte dünya şampiyonu Graham Hill'in yanında yarışma şansını tanımıştı. Böylelikle Reutemann'ın grand prix kariyeri başlamış oldu.

Reutemann ardından Ferrari, Williams, Lotus gibi takımlarda da yarışma şansına sahip oldu. 

Reutemann, büyük bölümünü şampiyona lideri olarak götürdüğü 1981 sezonunu Brezilyalı Nelson Piquet'nin arkasında 2. sırada tamamlamıştı. Reutemann ayrıca 1975, 1978 ve 1980 sezonlarını 3. sırada noktaladı.

1982 sezonunda grand prix yarışlarından emekli olan Reutemann, iki kez Dünya Ralli Şampiyonası'nda start aldı. 

Reutemann, ardından lokal şehri Santa Fe'de iki dönem belediye başkanlığı yaptı. Reutemann'a 2003 seçimlerinde Arjantin başkanlığı için aday olması bile teklif edildi ancak Reutemann bu teklifi reddetti.

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