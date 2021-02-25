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Yeniden yapılanmaya giren Ferrari, yeni ekip yönetimini açıkladı

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Perşembe günü yapılan açıklama ile beraber Scuderia Ferrari, Formula 1'de yeniden yapılanmaya girdiğini açıkladı.

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Yeniden yapılanmaya giren Ferrari, yeni ekip yönetimini açıkladı

Düzenli olarak yeniden yapılanmaya giren İtalyan takım, 2021 sezonu ve gelecek sezonlar için doğru bir yöne girmek amacıyla yeniden yapılanmaya girdiğini açıkladı. 

Maranello merkezli takımdan yapılan açıklama şu şekilde: "Scuderia Ferrari Mission Winnow'un şimdiki ve gelecek sezonda karşı karşıya kaldığı zorluklar, teknik ve yarış öncelikleri bakımından tam odağa ihtiyaç duyuyor, bu nedenle takım içerisindeki roller ve sorumluluklar netleştirildi."

Yapılan açıklamadaki dağılıma göre Scuderia Ferrari'nin Takım Patronu ve Yönetici Direktörü olan Mattia Binotto'ya teknik alanda bildirimlerde bulunacak olan isimler Enrico Cardile (Şasi), Enrico Gualtieri (Güç Ünitesi), Laurent Mekies (Yarış) ve Gianmaria Fulgenzi (Tedarik Zinciri) olacak.

"Maksimum performansı yakalamak amacıyla daha efektif ve verimli olma hedefiyle" Şasi Departmanı ise dört ana alana göre yeniden organize edildi.

Bu organizasyon ile beraber David Sanchez araç konsepti, Enrico Cardile şasi performans mühendisliği, Fabio Montecchi şasi proje mühendisliği, Diego Ioverno ise araç operasyonu birimlerinin başına getirildiler. 

 

Scuderia aynı zamanda şasi performans mühendisliği departmanının, pist mühendisliği aktiviteleri ile entegre edileceğini açıkladı.

Pist üzerindeki kötü performansı düzeltmek için yapılan bu yeniden yapılanma, takımın ticaret kısmını da düzenlemesine neden oldu.

"Ticaret fırsatlarını büyütme" amacıyla Ferrari, Scuderia Ferrari Reklam, Pazarlama ve Organizasyon departmanının da Nicola Boari önderliğinde çalışan Ürün Çeşitlendirme Alanı'nın bir parçası olacağını açıkladı.

2020 sezonunu markalar şampiyonasında altıncı sırada tamamlayan Ferrari, 1980'den beri en kötü sezonunu tamamlamıştı. Takım, 2021'e Charles Leclerc ve Carlos Sainz Jr ikilisi ile başlayacak ve amaçlarının gridin üst kısmına geri dönmek olduğunu açıklamıştı.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Scuderia Ferrari
Editör Efe Kahya

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