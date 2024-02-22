Williams, yeni aracıyla 2023 sorunlarını çözmüş ancak yeni sorunlarla karşılaşmış
Alex Albon'a göre Williams geçen yılki önemli eksikliklerinin çoğunu giderdi ancak Bahreyn'deki Formula 1 sezon öncesi testleri 2024 aracıyla ilgili yeni sorunları ortaya çıkardı.
Alex Albon, Williams FW46
Zak Mauger / Motorsport Images
Albon'un, Williams'ın takımlar şampiyonasında sonunculuktan yedinciliğe yükselirken sekiz puanla bitirmesine rehberlik ettiği 2023 FW45, özellikle düşük hızlı yön değişikliklerinde, frenleme altında ve uzun süreli hızlı virajlarda zayıflığıyla biliniyordu.
Bahreyn'deki sezon öncesi testlerin ikinci gününde konuşan Albon, Williams'ın geçen yılki önemli eksikliklerin çoğunu gidermek için çalıştığını belirtti.
Tayland asıllı İngiliz pilot açılış sabahında yakıt pompası arızası nedeniyle pistte durmadan önce 40 tur tamamladı. Takım arkadaşı Logan Sargeant ise öğleden sonra tahrik mili sorunu yaşadı. Albon sabahki derecesiyle 17. olurken Sargeant 5. oldu.
Albon, 2024 aracının kendi başına yeni sorunlar ortaya çıkardığını kabul ederek şunları söyledi: "Çok fazla tur atamadık ama genel olarak hislerimiz iyi."
"Geçen yıl bu yılki araca odaklanmak ve geçen yıl boyunca sürekli olarak yaşadığımız bazı sorunlardan kurtulmaya çalışmak gibi büyük bir görevimiz vardı."
"Aslında bu pistte sorunları gerçekten ortaya çıkaran birkaç virajımız var gibi görünüyor."
"Geçen yılki sorunlu alanların çoğunu düzelttiğimizi bilmek güzel. Ancak çözmemiz gereken bazı yeni şeyler var. Yani, öğrenme eğrisinin bir parçası. Ama şu ana kadar iyi gidiyor."
Alex Albon, Williams Racing Basın Toplantısında
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Yeni sorunlar, hem Albon hem de takım arkadaşı Sargeant tarafından kabul edildiği üzere, araç dengesiyle ilgili gibi görünüyor.
Bahreyn pistindeki zorlu, dar, yokuş aşağı, eğimsiz 9. ve 10. virajların şasi kusurlarını ortaya çıkardığı biliniyor.
Williams'ın yeni sezonun açılış yarışlarında nasıl bir performans sergileyeceği sorulduğunda Albon, takımın "koşu" yerine "hafif tempolu koşu" ile başlayacağını söyledi.
Albon, "Açık olan şey, oraya varmanın biraz zaman alacağı."
"Sürüş açısından, kurulum açısından her şeyin anlaşılması gereken tamamen farklı bir araç olduğunu düşünüyorum."
"Sezona koşarak başlayacağımızı sanmıyorum ama hafif tempolu koşu ile başlayabiliriz. Umarım iyi birkaç yarış geçirebilir ve nispeten kısa sürede puan alan bölgelere ulaşabiliriz." dedi.
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