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Formula 1 / Macaristan GP Haberler

Yeni vites kutusuna geçen Verstappen ceza sınırına yaklaştı

Max Verstappen, Macaristan GP öncesi yeni vites kutusuna geçti ve ceza almaya yaklaşmış oldu.

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Yeni vites kutusuna geçen Verstappen ceza sınırına yaklaştı
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Bu yıl vites kutusu ceza sisteminde değişikliğe gidilmiş ve her sürücüye sezon boyunca kullanmaları için dört vites kutusu hakkı verilmişti.

Dörtten fazla değişiklik yapan tüm sürücüler beş sıra grid cezası alacak ve sezon başında olmasa da, sezonun ilerleyen kısmında sürücüler için bir baş ağrısına neden olabilir.

Max Verstappen bu hafta sonu yapılacak Macaristan GP öncesinde bu yılki dördüncü ve son vites kutusuna geçti. Bu da bir sonraki değişiklikte ceza alacağı anlamına geliyor.

Ayrıca Sebastian Vettel de üçüncü vites kutusuna geçiş yaptı.

Güç ünitesi tarafında ise parça değiştiren herhangi bir isim yoktu. Sadece Lando Norris yeni bir egzoz sistemine geçti.

Takımlar, geçiş yapmanın neredeyse imkansız olduğu Macaristan'da, olası grid cezalarından kaçınmaya çalışıyorlar.

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