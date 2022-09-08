Yeni vites kutusuna geçen Schumacher, grid cezası aldı

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Mick Schumacher için kolay geçmeyen 2022 sezonu, Monza'da kaldığı yerden devam edecek çünkü Alman pilot bu hafta sonu grid cezası alacak.

Belçika'ya yeni güç ünitesine geçtiği için gerilerden başlamak zorunda kalan Mick, bu hafta sonu yeni bir vites kutusuna sahip olacak.

Bundan ötürü de Haas'ın güçlü olmasının beklenmediği Monza'daki yarış için 5 sıra grid cezası alacak.

Fakat Auto Motor und Sport'a göre Mick sadece vites kutusu değil, güç ünitesini de değiştirme kararı aldı.

Mick bundan ötürü de yarış en geriden başlamak zorunda kalacak.

Bu hafta sonu Valtteri Bottas ve Lewis Hamilton'ın yeni güç ünitesine geçeceği ve bundan ötürü grid cezası alacağı açıklanmıştı.