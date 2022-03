Yeni vites kutusu kuralları, Cidde'de grid cezası tehlikesini nasıl azaltıyor?

2022 sezonuyla birlikte yeni kuralların devreye girmesinin ardından, artık Cumartesi gününden sonra gerçekleştirilen vites kutusu değişimlerine ceza verilmeyecek.

Böylece Cidde, Melbourne, Monaco, Bakü ve Montreal gibi araca ağır hasar vermenin kolay olduğu pistler, pilotlar ve takımlar için "hassas davranılması gereken pistler" olmaktan da biraz olsun sıyrıldılar.

Geçtiğimiz sezona kadar pilotların arka arkaya altı yarış hafta sonunu aynı vites kutusu ile geçirmeleri gerekmekteydi. Cuma antrenmanları ise bu duruma dahil değildi, 1. ve 2. antrenmanlarda takımlar antrenmana özel vites kutuları kullanabiliyorlardı. Bu durum, özellikle sıralama turlarını çok kritik hale getiriyor ve herhangi bir hasarda 5 sıra grid cezası riski ortaya çıkarıyordu.

Kuralın değişmesinin ardından, geçtiğimiz sezon Leclerc'in Monaco'da yaptığı kazanın ardından ortaya çıkan "aracın yanlardan veya arkalardan ağır hasarlar alması sonucu grid cezası gelir mi" şeklindeki spekülasyonlarla da karşılaşmayacağız.

Bu sezondan itbaren takımlar bir "vites hutusu havuzuna" sahip olacaklar -havuz sistemi diğer güç ünitesi parçaları için de geçerli. Bu havuzdaki vites kutuları sezon boyunca istenen an kullanılabiliyor olacak. Grid cezaları, yalnızca havuzda olmasına izin verilen vites kutusu sayısının aşılması durumunda verilecek.

Yeni kurallarla birlikte, vites kutuları "sınırlı sayıda bileşen" (yani RNC) olarak sınıflandırılmakta. Bu sınıflandırma, vites kutularını iki bölüme ayırıyor- birincisi şanzıman kasası ve kaseti, ikincisi ise şanzıman tahrik mili, vites değiştirme bileşenleri ve yardımcı bileşenler.

Her pilot, 22 veya 23 yarışlık bir sezon için bu iki bölümden dört set kullanma hakkına sahip olacak. Beşinci seti kullanan pilot, beş sıra grid cezası alacak. Ayrıca bir pilot, aynı hafta sonu iki ayrı set kullanması durumunda sonraki yarışlar için yalnızca son kullanılan sete sahip olabilecek, böylece başka durumlardan ötürü gridin arkasına düşenlerin stok yapmasının da önüne geçilecek.

Bu düzenlemeyle birlikte Cuma günleri için tanınan ayrıcalık da kaldırıldı, bu nedenle hasar görmesi ve değiştirilmesi durumunda cezaya tabi olmayan "antrenmana özel" vites kutuları artık yok. Bunun yerine artık her takım toplam dört Cuma gününde antrenman vites kutusu kullanabilme "jokerine" sahip olacak.

Takımlara böyle bir joker tanınmasının sebebi, hem takımların, hem de vites kutusu üreticilerinin olası güncellemeleri test edebilmeleri. Ayrıca bu joker, 23 yarışlık bir sezonu sadece dört vites kutusu ile geçirmenin yaratacağı stresi de azaltacak.

Bahreyn haftasonunda Esteban Ocon ve Sergio Perez, bu jokerden faydalanan ilk pilotlar oldular.

The damaged car of Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, on a truck

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images