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Formula 1 / Son dakika

Yeni teknik direktifle, F1 takımları yağ bilgilerini verecekler

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Yeni teknik direktifle, F1 takımları yağ bilgilerini verecekler
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
14 Kas 2019 21:06

FIA'nın takımların yağ yakarak performans kazancı sağlamanın önüne geçmek için yayınladığı son teknik direktif kapsamında F1 takımları, kullandıkları yağ ile ilgili bilgileri sunmak zorunda olacaklar.

FIA, Brezilya GP öncesinde takımlara yeni bir teknik direktif göndermişti. Bu teknik direktif, daha öncekilerde olduğu gibi takımların yağ yakarak performans kazanmasının önüne geçilmesini hedefliyor.

Yeni teknik direktifte, motorlarda kullanılan yağların tasarım, özellikle ve miktar bilgilerinin verilmesi istendi.

Bu sayede FIA, gelecekteki incelemelerde elinde kıyaslama yapabileceği bilgilere sahip olacak.

FIA, bu teknik direktifle ilgili herhangi bir takımı öne atmadı ancak yaz tatilinden bu yana özellikle tek tur performansında öne geçen ve sorgulanmaya başlanan Ferrari akıllara geldi.

Motorsport.com'un daha önce haberlerde belirttiği gibi, en azından bir takım FIA'ya Ferrari'nin sıralama avantajını sorgulayan başvuruda bulunmuştu.

Teorilerden birisi, intercooler'dan sızan yağın yanma sürecine dahil olarak avantaj sağlıyor olması.

FIA, bu konuda teknik direktif göndererek soğutma sistemlerinde kasıtlı olarak bu tür kullanımın yasak olduğunu belirtmişti.

Son dönemde takımlar, tam olarak neye izin verilip neye izin verilmeyeceğini anlamak için FIA'ya birçok tasarım fikrini sordu.

Bunun üzerine son dönemde art arda iki teknik direktif gelmiş oldu.

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Editör Scott Mitchell

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