Yeni takımların kabulü konusunda FIA ve F1 arasında "savaş" mı var?
Yeni Formula 1 takımlarının kabulüne ilişkin kararın Temmuz ayı sonuna kadar verilmesi bekleniyor. Andretti, Hitech, LuckySunz ve Rodin halihazırda başvuruda bulunan takımlar. Bunlarda ilk ikisine FIA tarafından yeşil ışık yakılmış gibi görünüyor. Ancak Formula 1 bu konuda aceleci davranmıyor. FIA ve Formula 1 organizatörleri arasında olası bir savaş kapıda olabilir.
Auto, Motor und Sport, Hitech ve Andretti'nin FIA tarafından belirlenen şartları yerine getiren iki takım olduğunu öğrenmişti.
Bu iki takım, motor sporlarının en üst sınıfında yer almak için gerekli finansal, teknik ve sportif şartlara sahip olduklarını kanıtladılar.
Federasyonun yeşil ışık yakmasının ardından Formula 1'in sahibi Liberty Media'nın da bu takımlarla ilgili kararını vermesi gerekiyor. Ancak, topu takımların sahasına atmış durumdalar.
Mevcut katılımcılar arasında bazı anlaşmazlıklar mevcut. Alpine, yeni takımların gelişine destek verene en büyük taraf. Andretti, Fransız üreticiyle çalışacağını çoktan açıkladı. İki taraf arasında başta motor olmak üzere, pek çok parçada ortaklık kurulacak.
Ancak diğer tarafların çekinceleri var. Özellikle mali konularda anlaşmazlıklar mevcut.
Seriye katılmayı planlayan herhangi bir takımın, 200 milyon dolarlık bir giriş ödemesi yapması gerekiyor. Mevcut takımlar bunun çok az olduğunu düşünüyor ve yeni bir takımın spora girmek için 600 milyon dolar ödemesini istiyorlar. Fakat 2026'dan önce giriş ücretinde herhangi bir değişiklik yapılması mümkün değil.
Stefano Domenicali'nin takımlarla aynı görüşte olması, yeni bir savaşın fitilini ateşleyebilir.
Motorsport.com'a özel bir röportaj veren Frederic Vasseur, bu konuda şöyle dedi: "Bu para meselesi değil. Herhangi bir önyargıda bulunmak istemiyorum, çünkü bir süreç devam ediyor."
"FIA'nın süreci başlatmış olmasına saygı duyuyorum ve çok yakında bir sonuca varacağımızı düşünüyorum."
"Her zaman söylediğimiz gibi, kararın burası için doğru olduğundan emin olmalıyız."
"Bu kararı vermek FIA'ya ve bize bağlı. Bu karar önümüzdeki aylarda verilecek."
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