Yeni tabandan umutlu olan Alonso: "Alpine'in McLaren'ı yenmek için her adıma ihtiyacı var"

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Bitime altı yarış kala Alpine, 125 puanla McLaren'ın 18 puan önünde şampiyona dördüncüsü konumunda yer alıyor. Woking merkezli takım, gelişim savaşını bırakmış değil ve Singapur'da Lando Norris'in aracında önemli bir güncelleme paketi olacak.

Diğer tarafta Alpine de yeni bir güncelleme paketi hazırladı ve her iki A522'de de yeni bir taban yer alacak.

Singapur GP öncesi perşembe günü konuşan Alonso, "Takımın yeni bir taban getirdiğini biliyorum fakat bunu simülatörde denemedim."

"Bakalım yarınki antrenman turlarında bu tabanı düzgün şekilde test edip, ileriye doğru atılmış iyi bir adım olduğunu onaylayabilecek miyiz?"

"Bunun bizim için iyi bir adım olduğunu düşünüyoruz ve bu tabanla yarışmayı planlıyoruz."

Alpine F1 A522 floor detail 1 / 2 Fotoğraf: Giorgi Piola Alpine A522 front wings and noses in the pit lane 2 / 2 Fotoğraf: Lionel Ng / Motorsport Images

"Belki burada bu tabanın tüm faydalarını görmek zor olacak çünkü bu pistte büyük bir pist gelişimi ve bunun gibi faktörler var. Test için çok zor bir pist, bu yüzden Suzuka'yı beklememiz gerekiyor."

"Fakat bence ileriye doğru atılmış iyi bir adım. McLaren'la olan mücadelede, takımın atabileceği her adıma ihtiyacı var çünkü Abu Dhabi'ye kadar mücadele çok sıkı geçecek." dedi.

Dördüncülük mücadelesiyle ilgili olarak da şunları söyledi: "Onların daha hızlı olduğu birkaç hafta sonu olacak ama bizim daha hızlı olduğumuz birkaç hafta sonu da olacak. Bu yüzden benim için ana öncelik bu."

"Öndeki iki ya da üç aracın herhangi bir sorun yaşaması ya da yarış dışı kalması halinde, podyuma yakın olmak harika olacak. Ancak bunun için öndekilerin yardımına ihtiyacımız var."

Alonso'nun takım arkadaşı Esteban Ocon, Alpine'i yeni parçalar getirmeye devam ettiği için övdü.

Fransız pilot, "Takım, yılın başından bu yana aracı geliştirmeye devam etme konusunda harika bir iş yapıyor. Ne zaman büyük bir şey getirsek ileriye doğru gittik."

"Bu yüzden yeni paketin bizi nereye taşıyacağını görmek için sabırsızlanıyorum. Oldukça büyük bir güncelleme olacak fakat yine de temiz bir hafta sonu geçirmemiz ve elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor." dedi.