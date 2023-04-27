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Yeni sprint formatı, uzun sürüş verilerinin toplanmasını engelleyecek

Mercedes, Formula 1 takımlarının yeni sprint hafta sonu formatı nedeniyle normal uzun sürüş verilerini elde etmede 'imkansız' bir görevle karşı karşıya olduğunu düşünüyor.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Yeni sprint formatı, uzun sürüş verilerinin toplanmasını engelleyecek

Bu haftaki F1 Komisyonu toplantısında onaylanmasının ardından bu hafta sonu yapılacak Azerbaycan Grand Prix'si yenilenen bir programa sahne olacak.

Cumartesi günkü program, hafta sonunun geri kalanından tamamen bağımsız olacak. Bu kapsamda sabah sprint shootout sıralama seansı ve ardından öğleden sonra kısa yarış yapılacak.

Sprint hafta sonunda yapılan bu değişiklik, takımların yarış için lastik stratejilerine yardımcı olmak için Cumartesi günü antrenmanlarda yaptıkları uzun sürüşleri yapamayacakları manasına gelecek.

Mercedes pist kenarı mühendislik direktörü Andrew Shovlin, antrenmanlardaki bu bölümü kaybetmenin özellikle yarış hazırlıklarını tehlikeye atacağını düşünüyor.

Shovlin, "Yalnızca 1. antrenman seansı olduğunda, normalde Cuma ve Cumartesi günleri boyunca elde ettiğiniz tüm olağan öğrenmeleri tek bir oturumda yoğunlaştırmak neredeyse imkansızdır."

"Bu durumda uzun sürüşlere odaklanma fırsatını kaybedersiniz ve gerçek önceliklerin neler olduğunu düşünmeniz gerekir." dedi.

Mercedes sportif direktörü Ron Meadows, formattaki değişikliğin sonuçlarından birinin, takımların normalde antrenmanlarda yaptıklarının çoğunu feda etmek zorunda kalacakları olduğunu söyledi.

Meadows, "Mühendisler ve sürücüler için hem sıralama turları hem de dolu depo yarış yakıt ayarları için en uygun ayarı bulmak çok zor olacak."

"1. antrenman seansında tur sayısını en üst düzeye çıkarmamız gerekecek, bu yüzden muhtemelen sürücülerin çalışma süresini azaltan ayar değişiklikleri yapmayı planlamayacağız. Bu, tüm takımlar için çalışmanın yeni bir yolu olacak ve başarılı olmak için oldukça fazla fırsat sunacak." dedi.

George Russell, Mercedes W13, Pierre Gasly, AlphaTauri AT03

George Russell, Mercedes W13, Pierre Gasly, AlphaTauri AT03

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Yoğunlaştırılmış program, kaza olma risklerini de artıracaktır.

Meadows, "Yeni format, garaj personelinin hafta sonu çalışma biçiminde büyük değişikliklere neden olmayacak. Ancak sürücülerin yüzde 100 zorlamasını gerektiren ve bir sonraki aşamaya geçmek için her turun önemli olduğu seansları eklediğinizde, her zaman bir kaza riskiyle karşı karşıya kalırsınız." dedi.

Shovlin ayrıca, sıralama turları için herhangi bir antrenman yapılmamasının Cumartesi sabahki Sprint Shootout sıralamalarını oldukça zorlu hale getireceğini düşünüyor.

Sürücüler Cumartesi günkü sprint shootout sıralama seanslarının her birinde yalnızca bir takım lastik kullanmakla sınırlı olsa da, Shovlin tek bir turda maksimum performans beklemenin gerçekçi olmayacağını düşünüyor.

Shovlin, "Pilotlar, Cumartesi günü doğrudan bir sıralama seansına gidecekler ki bu çok sıra dışı bir durum. Sürücülerin hemen tek turluk performans göstermesini beklemek zor, bu yüzden herkesin birden fazla tur atacağını düşünüyorum."

"Orta lastik birden fazla turun üstesinden gelebilir ancak birkaç set mevcut olmadığında, örneğin kırmızı bayrak gibi durumlarda şanssız olma şansı daha yüksektir. Bence herkes hemen piste çıkacak ve tur atmakla meşgul olacak." dedi.

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