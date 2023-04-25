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Yeni sprint formatı bugün onaylanacak

Formula 1 Komisyonu bugün yeni sprint formatına onay verecek gibi görünüyor.

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Yeni sprint formatı bugün onaylanacak

Formula 1 Komisyonu'nun bugün bir araya gelerek, Bakü'de kullanılmaya başlanacak olan yeni sprint formatına onay verecek gibi görünüyor.

Yeni sprint formatının temeli, cumartesi günkü antrenman seansının kaldırılmasına dayanıyor. Ayrıca cumartesi günkü yarışla, pazar günkü yarış için farklı sıralama seansları yapılacak.

Yeni format:

Cuma

Antrenman seansı - 1 saat
Pazar günkü yarış için sıralama turları

Cumartesi

Sprint yarışı için sıralama turları
Sprint yarışı (100 km)

Pazar

Grand Prix

Önerilen formatın Formula 1 Komisyonu tarafından kabul edilmesi ve ardından FIA Dünya Motor Sporları Konseyi'nce onaylanması gerekiyor fakat bu sadece formaliteden ibaret.

Yeni sprint formatı Bakü dışında Avusturya, Belçika, Katar, ABD ve Brezilya'da da kullanılacak.

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