Melbourne, en az beş kez sezonun ilk yarışına ev sahipliği yapacak

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Australian Grand Prix Corporation yönetimi ve Formula 1, Melbourne'un ve Albert Park pistinin sözleşmesini 2035'e kadar uzatmak için anlaşmaya vardılar.

Yeni anlaşmanın bir parçası olarak, yenilenen Albert Park pisti, en az beş kez açılış yarışına ev sahipliği yapacak. 2024 ve 2025'te ilk yarışın Avustralya GP'si olacağı kesin, sonrası ise henüz belirsiz.

2023 sezonunun açılışının ise -son iki sezonda olduğu gibi- Bahreyn'de yapılması bekleniyor.

AGPC CEO'su Andrew Westacott, "Albert Park'taki dört günlük yoğun takvimi dengelemek bizim için oldukça zor, ayrıca Formula 1 takvimindeki yarış sayısı da 23'e çıkarıldı."

"Ramazan'ı, Paskalya'yı ve diğer zamanlama kısıtlamalarını hesaba katarsak, Melbourne'de en az beş kez sezonun ilk yarışını düzenleyebilecek olmak harika -garanti edilen minimum rakam da bu."

"Ancak yine de takvimin başlarında yer alacağız, ilk, ikinci veya üçüncü yarış olacağız." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Pandemi öncesinde arka arkaya 9 senedir sezonun ilk yarışı olarak takvimde bulunan Avustralya, 2020'de 2021'de iptal edilmesinin ardından bu yıl sezonun üçüncü yarışı olarak takvime döndü. Ancak sezon açılışı statüsünün kaybedilmesinin seyirciler açısından bir etkisi olmadı, hafta sonu boyunca pist oldukça kalabalıktı.

Westacott'a göre bu, sezon açılışı statüsünün aşırı kritik olmadığının bir kanıtı.

"Formula 1 ile anlaşmamız, uzun süre boyunca sezonun ilk yarışını düzenleyebilmemizde büyük rol oynadı. Ancak bu denli rekabetçi bir ortamda sezonun ilk yarışlarından biri olmanın da çok iyi bir sonuç olduğunu biliyoruz."

"2022'de gördüğümüz üzere, ilk, ikinci veya üçüncü yarış olmamızın Melbourne için gerçekten iyi bir sonuç olduğunu düşünüyoruz."

Melbourne, bu yeni anlaşmayla F1 takvimindeki yerine yönelik uluslararası tehditleri engellemenin yanı sıra yerel tehditleri de engellemeye çalıştı.

Westacott, "Sydney'in çabalarından haberim yok. Ama hem benim, hem de kamuoyunun bildiği şu ki, Güney Avustralya, Queensland ve Yeni Güney Galler'in MotoGP ve Formula 1'e ilgi gösterdiği."

"Diğer eyaletlerin sadece MotoGP ve Formula 1'e değil, diğer organizasyonlara da büyük tekliflerde bulunması beni şaşırtmaz. Bu nedenle rekabetçi olabilmek ekonomik açıdan oldukça faydalı." dedi.