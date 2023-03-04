Yeni sıralama formatının ilk testi için Imola seçildi

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Yarışlara getirilen lastik sayısını azaltma planının bir parçası olarak, bu yıl iki yarışta yeni bir sıralama formatı denenecek.

Bu hafta sonlarında her sürücünün kullanabileceği lastik seti sayısı 13'ten 11'e düşürülecek ve sıralama turları için yeni bir yaklaşım benimsenecek.

Şu anda sürücüler sıralama turlarının üç bölümünde hangi lastikleri kullanacaklarını seçmekte tamamen özgürler, ancak bu iki deneysel sıralama turlarında, lastik hamuru seçimi zorunlu olacak.

Buna göre sürücüler Q1'de sert, Q2'de orta ve Q3'te yumuşak lastikleri kullanmak zorunda kalacaklar. Seanslardan herhangi biri ıslak zeminde yapılırsa, lastik seçimi serbest olacak.

Deney kapsamında sürücüler tüm hafta sonu boyunca üç set sert, dört set orta ve dört set yumuşak lastiğe sahip olabilecek.

Plana göre sıralama turlarında altı, antrenman ve yarışta ise beş lastik setine erişim olacak

Bu deneylerin nerede yapılacağı henüz doğrulanmadı fakat Motorspot.com'un kaynakları ilk yarışın 18-21 tarihleri arasında yapılacak olan Emilia Romagna GP olduğunu öne sürüyorlar..

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

İkincisi muhtemelen yaz döneminde gerçekleşecek ve bu da Pirelli ve takımlara, deneylerin işe yarayıp yaramadığını ve formatın potansiyel olarak 2024 gibi erken bir tarihten itibaren kullanılması gerekip gerekmediğini analiz etme fırsatı tanıyacak.

Mühendislerin ilk analizlerine göre takımlar 2. antrenman bir set, 3. antrenmanda ise bir başka şet yumuşak lastik kullanarak, Q3 için iki set yumuşak lastik saklayacaklar.

Dolayısıyla, son bölüme kalamayan takımlar teorik olarak yarış için iki set yumuşak lastiğe daha erişebilecekler. Bu da pist üstündeki mücadele için faydalı olabilir.

FIA bu hafta F1'in 2025, 2026 ve 2027 tedarik sözleşmesi için ihale sürecini önümüzdeki haftalarda başlatacağını duyurmuştu.