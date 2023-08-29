Prime'a abone ol
Önceki / Sainz: "Ferrari bu hafta sonu en iyi altıncı takımdı" Sonraki / Hollanda GP'si sonrası podyum odasında ne konuşuldu?
Formula 1 / Hollanda GP Haberler

Yeni sıralama formatı, Monza'da bir kez daha denenecek

İlk kez Macaristan'da gördüğümüz ve her seansta belli bir hamurun kullandığı Alternatif Lastik Tahsisi [ATA] formatı bu hafta sonu yeniden uygulanacak.

Altay Gök
Ekleyen:
Monza taraftarlar

Son yıllarda Formula 1'in geleneksel hafta sonu formatını sporun ruhunu öldürmeden değiştirmeye çalışan seri yönetimi, bu amaçla başta sprint yarışı olmak üzere birçok denemede bulunuyor.

Yarışlarda belli başlı değişiklikler olsa dahi sıralama formatında büyük bir değişiklik pek mümkün değil, nitekim şu anki format sadece 17 yıldır yürürlükte ve herkes tarafından sevilmekte.

Son olarak 2016 sezonunda "eleme formatı" şeklinde bir deneme yapan ancak büyük bir fiyaskoyla karşılaşan yönetim, o dönemden beri Cumartesi günlerini pek ellemiyordu.

Ancak bu sezon itibariyle birtakım değişiklikler görmeye başladık, geleneksel formatı koruyarak değişiklik yapmak isteyen yönetim, bu amaçla "Alternatif Lastik Tahsisi" isimli bir formatı deneme sürecine aldı.

Sıralama turlarının her seansında farklı bir lastik hamurunun kullanılmasını zorunlu tutan format, ayrıca hafta sonu boyunca pilotlara tahsis edilen lastik seri sayısını da azaltıyor.

İlk kez Macaristan'da denenen ve değişkenleri arttırmasından ötürü kötü karşılanmayan format, İtalya'da bir kez daha denenecek.

Formatın kalıcı olup olmayacağı henüz belli değil.

Format kapsamında kullanılacak lastikler şu şekilde:

  • Q1: Sert hamur
  • Q2: Orta hamur
  • Q3: Yumuşak hamur

Özellikle Q1'de sert hamur zorunluluğu önemli, nitekim bir yandan lastik ısıtırken bir yandan trafikle boğuşmak hiç kolay olmayacak, bu da hem pilotlara, hem takımlara ayrı bir meydan okuma sunacak.

paylaşım
yorumlar

Sainz: "Ferrari bu hafta sonu en iyi altıncı takımdı"

Hollanda GP'si sonrası podyum odasında ne konuşuldu?

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Altay Gök Daha fazlası
Altay Gök
Sainz ve Gasly: "Verstappen her zaman heyecan uyandıran bir isimdi"

Sainz ve Gasly: "Verstappen her zaman heyecan uyandıran bir isimdi"

Formula 1
Hollanda GP

Sainz ve Gasly: "Verstappen her zaman heyecan uyandıran bir isimdi" Sainz ve Gasly: "Verstappen her zaman heyecan uyandıran bir isimdi"

2023 Hollanda GP'sinden aldığımız dersler neler?

2023 Hollanda GP'sinden aldığımız dersler neler?

Formula 1
Hollanda GP

2023 Hollanda GP'sinden aldığımız dersler neler? 2023 Hollanda GP'sinden aldığımız dersler neler?

Drugovich, Monza'da ilk antrenman seansında Aston Martin direksiyonuna geçecek

Drugovich, Monza'da ilk antrenman seansında Aston Martin direksiyonuna geçecek

Formula 1
Hollanda GP

Drugovich, Monza'da ilk antrenman seansında Aston Martin direksiyonuna geçecek Drugovich, Monza'da ilk antrenman seansında Aston Martin direksiyonuna geçecek

Son Haberler

Sainz: "Ferrari Monza'da normalde olduğu gibi daha güçlü olacak"

Sainz: "Ferrari Monza'da normalde olduğu gibi daha güçlü olacak"

F1 Formula 1
İtalya GP

Sainz: "Ferrari Monza'da normalde olduğu gibi daha güçlü olacak" Sainz: "Ferrari Monza'da normalde olduğu gibi daha güçlü olacak"

Stewart: "Hamilton sekizinci şampiyonluğunu alamaz"

Stewart: "Hamilton sekizinci şampiyonluğunu alamaz"

F1 Formula 1
İtalya GP

Stewart: "Hamilton sekizinci şampiyonluğunu alamaz" Stewart: "Hamilton sekizinci şampiyonluğunu alamaz"

Horner: "Verstappen, Vettel'in rekorunu egale etmekten 'gurur duyuyor'"

Horner: "Verstappen, Vettel'in rekorunu egale etmekten 'gurur duyuyor'"

F1 Formula 1
Hollanda GP

Horner: "Verstappen, Vettel'in rekorunu egale etmekten 'gurur duyuyor'" Horner: "Verstappen, Vettel'in rekorunu egale etmekten 'gurur duyuyor'"

Aston Martin, Monza'ya DRS güncellemesiyle gelecek

Aston Martin, Monza'ya DRS güncellemesiyle gelecek

F1 Formula 1
Hollanda GP

Aston Martin, Monza'ya DRS güncellemesiyle gelecek Aston Martin, Monza'ya DRS güncellemesiyle gelecek

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol