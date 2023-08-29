Yeni sıralama formatı, Monza'da bir kez daha denenecek

Son yıllarda Formula 1'in geleneksel hafta sonu formatını sporun ruhunu öldürmeden değiştirmeye çalışan seri yönetimi, bu amaçla başta sprint yarışı olmak üzere birçok denemede bulunuyor.

Yarışlarda belli başlı değişiklikler olsa dahi sıralama formatında büyük bir değişiklik pek mümkün değil, nitekim şu anki format sadece 17 yıldır yürürlükte ve herkes tarafından sevilmekte.

Son olarak 2016 sezonunda "eleme formatı" şeklinde bir deneme yapan ancak büyük bir fiyaskoyla karşılaşan yönetim, o dönemden beri Cumartesi günlerini pek ellemiyordu.

Ancak bu sezon itibariyle birtakım değişiklikler görmeye başladık, geleneksel formatı koruyarak değişiklik yapmak isteyen yönetim, bu amaçla "Alternatif Lastik Tahsisi" isimli bir formatı deneme sürecine aldı.

Sıralama turlarının her seansında farklı bir lastik hamurunun kullanılmasını zorunlu tutan format, ayrıca hafta sonu boyunca pilotlara tahsis edilen lastik seri sayısını da azaltıyor.

İlk kez Macaristan'da denenen ve değişkenleri arttırmasından ötürü kötü karşılanmayan format, İtalya'da bir kez daha denenecek.

Formatın kalıcı olup olmayacağı henüz belli değil.

Format kapsamında kullanılacak lastikler şu şekilde:

Q1: Sert hamur

Q2: Orta hamur

Q3: Yumuşak hamur

Özellikle Q1'de sert hamur zorunluluğu önemli, nitekim bir yandan lastik ısıtırken bir yandan trafikle boğuşmak hiç kolay olmayacak, bu da hem pilotlara, hem takımlara ayrı bir meydan okuma sunacak.