Yeni simülatör, Alpine'in F1'deki hedeflerine ulaşmasında nasıl kilit olacak?

Alpine'in sahibi olan Renault, Szafnauer ve meslektaşlarının 100 yarışlık planına rağmen takımın bir an önce başarıya ulaşmasını istiyor.

Enstone'un Lotus/Genii döneminde geriye düştüğü bir sır değil ve Renault'nun ikinci sahiplik döneminin ilk günlerinde bile yeterli yatırım yapılmadı.

Szafnauer, Alpine'de geçirdiği 18 ay boyunca kilit teknik oyuncularla istişare ederek, zayıflıkları ve odaklanılması gereken kilit alanları belirleyerek ve takımın altyapısını güncellemek için bir plan hazırlayarak değişime öncülük etti. Yakın zamanda Racing Point'in Aston Martin'e geçişi sırasında benzer bir süreçten geçtiği için, bütçe mevcut olduğunda neler yapılabileceği konusunda iyi bir kavrayışa sahipti.

Onun gözetiminde, yeniden inşa sürecinin bir sonraki aşaması olarak, başta yeni bir simülatör olmak üzere, önemli altyapı iyileştirmelerinden oluşan bir liste onaylandı.

Amerikalı'nın Alpine'den ani ayrılışıyla ilgili anormallik, bu tür projelerin tamamlanmasının ve meyvelerini vermesinin kaçınılmaz olarak zaman alması, dolayısıyla sonuçların iki ya da üç yıl sonrasına kadar görülemeyecek olması.

Adil olmak gerekirse, Szafnauer'in takıma gelişinden çok öncesinde de selefleri, önde olanlarla aradaki farkı kapatmak için çok çalışıyordu.

Alpine teknik direktörü Matt Harman, "Çok yoğun çalıştık. Tüm yarışlara gitmememin nedenlerinden biri de bu, çünkü fabrikada yapacak çok işimiz var. Araçların tasarımı, yarış aracımızın kalitesi ve yaptıklarımız açısından, bunu ilerlettiğimiz için çok gururluyuz."

"Ancak aynı şekilde ekibi çalıştırma şeklimiz, ekip içindeki iş sistemleri, sağlamayı başardığımız verimlilikler, sınıfının en iyisi olduğundan emin olmak için hâlâ üzerinde çalıştığımız bazı kalite girişimleri, bunların hepsini yerine koymak ve organizasyonu sağlamak ve ayrıca insanları farklı bir şekilde çalışmaya alıştırmak ve sürekli iyileştirme kültürüne sahip olmak zaman alıyor."

"Bu, son beş yıldır benim misyonum oldu. İster pit stoplarımızda, ister temel mühendisliğimizde olsun, her alanda bunun ışıltılarını göreceğinizi düşünmek istiyorum." dedi.

Harman şu anda meyvelerini veren bir inovasyon örneğinden bahsediyor.

"Otomobili tasarladığımız dijital bir maket veya DMU odamız var. Temelde büyük bir CAD ekranının olduğu bir oda. Artık aracımızın sadece iyi olup olmadığını görmek için baktığımız plastik bir maketi yok."

Pierre Gasly, Alpine A523 Fotoğraf tarafından: Alpine

"Her şey dijital olarak yapılıyor. Otomobili o odada birlikte tasarlıyoruz. Burası arabayı tam anlamıyla sergilediğimiz bir tiyatro. Şimdi bunu yıllardır kullandığımız gibi kullanıyoruz ama ilk konuştuğumuzda insanlar bunun neden fiziksel bir şeye sahip olmaktan daha iyi olacağını anlayamadılar."

"Bu şekilde çok daha iyi, çünkü kararlarınızı orada verirseniz ve yarış arabasıyla ne yapacağınıza onu yapmadan önce karar verirseniz, maliyet sınırı altında, hiç para harcamazsınız."

"Yani bu temel araçlardan biri. Sadece buna sahip olmak bile bize muhtemelen çok fazla zaman, çaba ve para tasarrufu sağladı. Bu küçük nüanslar ve küçük şeyler F1'de en iyi takım olma yolunda ilerlememize yardımcı oluyor."

Ekip şimdi DMU odası gibi büyük bir fark yaratacağını umduğu temel altyapı güncellemelerinin listesi üzerinde çalışıyor.

Her şey bütçe sınırı tarafından belirlenen sermaye harcaması limitleri dahilinde yapılmak zorunda. Başta Williams olmak üzere birçok rakibi gibi, Alpine de birkaç ekstra projeye yatırım yapmasına yardımcı olacak bazı ek harcama alanlarına izin verilmesini umuyor.

Harman, "Takım olarak geliştirmemiz gereken bazı kilit noktaların altını çizdik. Bence bunu yapmak oldukça iyi, çünkü herkesin odaklanmasını sağlıyor. Elbette her hafta yarışlara odaklanıyoruz ama teknik gelişime odaklanmak da iyi bir şey. Benim son üç yıldaki odak noktam, otomobilin yanı sıra organizasyonu da geliştirmek oldu." dedi.

"Yapılacaklar" listesinin başında yer alan ve Enstone'un yeni binasında yapımına başlanan yeni bir simülatör var. F1'deki pek çok şey gibi simülatör teknolojisi de hızla ilerliyor ve Alpine bu alanda rakiplerinin gerisinde kaldı.

Harman, "İstediğimiz simülatörün belirli bir türünü, kapsamını ve çözünürlüğünü belirledik. Şu anda sahip olduğumuz simülatör oldukça eski bir model. Çok yetenekli ve onu kullanan insanlar ondan alabileceklerinin en iyisini almak için harika bir iş çıkarıyorlar, ancak çözünürlük, taşıma ve sürücüye her açıdan güven verme yeteneği açısından birkaç yıl geride kaldı."

"Bu yüzden oldukça büyük bir yatırım yapmaya karar verdik. Bu teknolojinin 2026 otomobilinin tasarımına temelden yön verecek şekilde kullanılmasını ve hazır olmasını çok istiyoruz. Mevcut simülatörümüze ek olacak, bu nedenle korelasyon kurabilmemiz için mevcut üniteyi muhafaza edeceğiz."

"Bunu muhtemelen süresiz olarak tutacağız çünkü Sürücü Akademisi gibi diğer bazı programlarımız için kullanıyoruz. Ayrıca herhangi bir sorunla karşılaşmanız durumunda elinizde her zaman kullanabileceğiniz bir şey olması açısından da çok iyi bir yedek. Ancak F1 takımındaki ana odağımız yeni ünite ve ondan en iyi şekilde yararlanmak olacak." dedi.

Esteban Ocon, Alpine Fotoğraf: Erik Junius

Harman, yeni simülatörün tüm alanlarda bir yükseltmeyi temsil edeceğini ve takıma net faydalar sağlayacağını vurguluyor.

"Ünitenin hareket ve bant genişliği açısından çok daha iyi bir çözünürlüğe sahip olacağız. Güncellenmiş bir mekanik sisteme de sahip olacağız, bu da sürücünün içinde oturduğu araçla daha ilgili bir altyapıya sahip olmamızı sağlayacak."

"Başlangıçta daha fazla hareket var ve aynı zamanda daha iyi bir optik sistem. Çok yükseğe çıkıyor - projeye baktığım her hafta binanın yüksekliği artmaya devam ediyor! Bunların hepsi o yoğun sürecin bir parçası, sürücünün oraya tam olarak dalması gerekiyor."

"Sürücü için daha iyi bir his elde edeceğiz, her yönde daha fazla hareket olacak, yüksek çözünürlüklü hareket olacak ve sürüş ve sürüş anlayışı gibi şeyleri geliştirebileceğiz."

Harman, başlangıçta takımın gerçekte neler yapabileceğini yakalamak zorunda kalacağını kabul ediyor - başka bir deyişle, her şey geleceğe dönük olacak.

Harman, "Bu özel sistemin bir parçası olarak satın aldığımız bazı işlevleri şu anda kullanamıyoruz, bunları kullanmak için teknikler geliştirmemiz gerekiyor. Bu tamamen büyümeyle ilgili. Bence simülatörünüzü devreye aldığınız gün bir sonraki simülatörü şimdiden hayal ediyor olmak utanç verici olurdu."

"Mühendislere, özellikle de bu projeyi yürüten o bölgenin ekip liderine gerçekten ilham verdi. Bir sonraki simülatörde olmak ve ekibine çok çok yetenekli bir donanımla yatırım yapacağımız gerçeğinden ilham almak onun için harika." dedi.

Simülatörler genellikle sadece sürücü eğitim araçları olarak düşünülür, ancak en son teknolojiye sahipseniz yapabilecekleri çok daha fazla şey vardır.

Harman, "Pek çok insanın bunun otomobillerin sürüş talimatları için temel araçlarımızdan biri olduğunun farkında olduğunu sanmıyorum. Simülasyon alanında çok şey yapabiliyoruz. Ancak bazen o döngü içindeki sürücüye, onun geri bildirimine ihtiyaç duyarsınız."

"Ayrıca yeni yeteneklerimizden bazılarını kontrol etmek de önemli bir bölüm. Çok yüksek teknolojili lastik modelleme teknikleri geliştiriyoruz, lastik modelleme kabiliyetimizi ve genel araç performansıyla bağlantılı olarak lastiklerimizi daha iyi anlıyoruz. Ayrıca, sürüş ve gelişmiş sürüş sistemleri ve geliştirme ve güç ünitesi özellikleri ile ilgili diğer hususlar var."

"Bunları pistten uzakta geliştirebilmemiz için bu simülatöre ihtiyacımız var ve daha sonra pisti ara sıra bize bu korelasyon noktasını vermek için kullanacağız."

Pierre Gasly, Alpine A523 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Testler gittikçe daha kısıtlı hale geldikçe ve yarışlarda yeni donanımları test etmek hafta sonunuz açısından gittikçe daha riskli hale geldikçe, yarışlardan uzakta yapabildiğimiz kadar çok şey yapmayı tercih ediyoruz." dedi.

Enstone'da geliştirilmekte olan bir diğer hayati araç da dinamik tur simülasyonu.

Bu konu hakkında Harman, "Çok iyi bir simülasyon araçları paketimiz var. Ancak daha az doğrusal olan ve döngü içinde daha fazla güç ünitesi, döngü içinde daha fazla sürüş yapmamızı sağlayan bir şeye sahip olmak istiyoruz, böylece o yarış hafta sonuna gittiğimizde gerçekten daha hazırlıklı olabiliriz."

"Bunun en güzel yanı, hem Viry hem de Enstone'da kullanılan bir araç olacak olması, iki farklı aracımız olmayacak."

"Şu anda yaptığımız her şey iki ekibi bir araya getirerek aynı araçları kullanmamızı, aynı verilerle aynı dili konuşmamızı, onların güç aktarma organları tarafındaki girdilerini ve bizim şasi tarafındaki girdilerimizi kullanmamızı sağlamak." dedi.

Simülasyon bir yana, 2026 kurallarıyla ilgili talepleri karşılayabilecek bir şanzıman dinamosuna ihtiyaç duyuluyor. Kendi şanzımanlarını üreten tüm takımların benzer şekilde donatılması gerekecek.

Harman, "Yeni düzenlemeler için bazı teknolojilerimiz var. Biz bir fabrika takımıyız, bu yüzden şanzıman tarafı ve tüm hidrolikler ve diğer her şey dahil olmak üzere her şeyi sıfırdan yapmak zorundayız, bu nedenle bunun için yeni bir test sistemine oldukça fazla yatırım yapmayı düşünüyoruz."

"Halihazırda kullandığımız bir sistemimiz var, ancak [2026] görevini karşılamıyor. Bu yüzden yepyeni bir sisteme ihtiyacımız var. Temel olarak, iki emici ve motor gibi davranan bir giriş motoru."

"Bu, temel tur görev torkunu sağlıyor, ancak aynı zamanda ihtiyacınız olan bazı titreşimleri de sağlıyor, bu nedenle yüksek frekans kapasitesine sahip. Bu da bizi güç ünitesine oldukça yaklaştırıyor." dedi.

McLaren yeni rüzgar tünelinde çalışmaya başladı ve Aston Martin'in de yeni rüzgar tüneli yolda. Ancak Alpine yakın gelecekte mevcut rüzgar tüneline düzenli güncellemeler yapmak için yatırım yapmakla yetinecek.

Harman, yeni bir rüzgâr tüneli seçeneği için "Her zaman bakmanız gereken şey, sahip olduğunuzla sahip olabileceğiniz arasındaki fark ve bunun sizin için gerçekten oyun değiştirici olup olmadığıdır."

"Bir rüzgar tünelini değiştirmek, sistemde bir miktar performans kaybına neden olacak bir müdahaledir. Bunu izliyor ve düzenli olarak konuşuyoruz. Karar vermemiz halinde bu seçenek bize açık. Ancak şu anda bulunduğumuz noktada hâlâ rahatız."

"Tüneli her yaz tatilinde güncelliyoruz, çünkü program sırasında böyle bir müdahalede bulunmak istemiyoruz. Ancak ana altyapıyı henüz yenilemedik." dedi.

Alpine logosu Fotoğraf tarafından: Drew Gibson / Motorsport Images

Üretilen verileri nasıl kullandığınız, rüzgar tünelinin kendisi kadar önemli ve bu da Alpine'in odaklandığı bir başka alan.

Harman, "Verileri analiz etme değil, onlardan kararlar çıkarma becerimizi geliştirmeye çok hevesliyiz. Daha iyi olmamız gereken şey, bu ölçüm verilerini almak ve aerodinamik mühendislerine bir karar verme şansı vermek için en verimli şekilde görselleştirmek."

"Bu verileri yönetmede ve manipüle etmede çok daha verimli olan ve size sürekli olarak bakıp karar verebileceğiniz bir şey sağlayan bir yazılım üretmek için çalışıyoruz." dedi.

Daha önce belirtilen projelerin yanı sıra, FIA'nın sermaye harcaması ödeneğini ayarlamayı ve takımlara daha fazla harcama alanı vermeyi kabul etmesi halinde yeşil ışık yakabilecek bazı öğeler de dahil olmak üzere daha uzun vadeli bir istek listesi var.

Harman, "Fren test tesislerimizden bazılarına bakmak istiyoruz. Isı atma sistemi test kabiliyetlerimizin bazılarına göz atmak istiyoruz. Ve tam araç dinamo sistemimizi geliştirmek istiyoruz, bunların hepsine sınıfının en iyisi sistemler olarak sahip olmak istiyoruz."

"Ayrıca süspansiyon doğrulamasını nasıl yaptığımızı ve bunu birçok farklı alt bölümde yapmak yerine tek bir seferde nasıl yapabileceğimizi de gözden geçirmek istiyoruz."

"Hepsini aynı anda yapamayız. Ancak bu boşluğu bulduğumuz anda hemen yapacağız çünkü bunu yapabilecek kaynaklara sahibiz. Sadece bunu yönetmelikler çerçevesinde yasal bir şekilde yapabilmemiz gerekiyor." dedi.