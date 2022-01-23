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Formula 1 Haberler

Yeni sezon öncesinde hangi pilotun kaç ceza puanı var?

Ekleyen:
, Şef Editör

2022 Formula 1 sezonu öncesinde bazı sürücüler ceza puanı anlamında sınıra çok yakınlar.

Yeni sezon öncesinde hangi pilotun kaç ceza puanı var?

FIA, 2014 yılında Formula 1'e yeni bir sistem getirmiş ve kuralları ihlal eden sürücüler için ceza sistemi kullanacağını açıklamıştı.

Bir pilot 12 ayda 12 ceza puanı alırsa, otomatik olarak bir yarıştan men ediliyor. Şimdi kadar böyle bir şey hiç olmadı. Fakat alınan her ceza puanı 12 ay geçerliliğini koruyor.

Yeni sezon öncesinde ceza puanının kıyısında olan isimler var.

Yuki Tsunoda, 2022'ye 8 ceza puanı ile başlıyor ve Nisan ayının ortasına kadar 4 ceza puanı daha alırsa bir yarıştan men edilecek

Sergio Perez ve Max Verstappen'in de yedişer ceza puanı var. Özellikle Verstappen, ceza puanının düşmesi için Eylül ayını bekleyeceği için kritik bir konumda yer alıyor.

Mick Schumacher, Carlos Sainz, Charles Leclerc ve Daniel Ricciardo'nun herhangi bir ceza puanı yok.

Ceza puanları:

Pilot Puan Bir sonraki puan düşümü
Japan Yuki Tsunoda 8 18.04.22 (1 puan)
Mexico Sergio Perez 7 18.04.22 (2 puan)
Netherlands Max Verstappen 7 12.09.22 (2 puan)
Germany Sebastian Vettel 6 27.03.22 (3 puan)
Russian Federation Nikita Mazepin 6 02.05.22 (1 puan)
Canada Nicholas Latifi 6 06.06.22 (3 puan)
United Kingdom Lando Norris 5 05.06.22 (3 puan)
Finland Valtteri Bottas 5 25.06.22 (2 puan)
Canada Lance Stroll 3 18.04.22 (1 puan)
France Pierre Gasly 3 09.05.22 (1 puan)
United Kingdom Lewis Hamilton 2 18.07.22 (2 puan)
Spain Fernando Alonso 2 10.10.22 (2 puan)
United Kingdom George Russell 1 17.07.22 (1 puan)
France Esteban Ocon 1 12.09.22 (1 puan)
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