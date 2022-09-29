Yeni şasiye geçeceğini yalanlayan Verstappen: "Singapur'da şampiyon olmak gerçekçi bir hedef değil"

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Verstappen, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Singapur GP'nin ardından en yakın rakibiyle arasını 138 puana çıkarabilirse, kariyerinin ikinci şampiyonluğunu alacak. Bunun gerçekleşmesi için pazar günkü yarış kazanması ve Charles Leclerc ile Sergio Perez'in geride kalması gerekiyor.

Max Verstappen Perşembe günü Motorsport.com'a verdiği demeçte şöyle dedi: "Bunu gerçekten düşünmüyorum."

"Burada şampiyon olmak, çok düşük bir ihtimal. Burada sadece hafta sonunun tadını çıkarmak istiyorum ve elbette yarışı kazanmaya çalışacağım."

"Japonya'nın şampiyonluk açısından daha iyi olacağını düşünüyorum."

"Bunu burada başarmak için çok fazla şansa ihtiyacım var, bu yüzden buna çok güvenmiyorum."

"Sanırım benim kazanmam, Checo'nun dördüncü ya da daha geride olması, Charles'ın ilk sekize girmemesi gerekiyor, ki bu da pek gerçekçi bir ihtimal değil. Bu yüzden bunu düşünmüyorum."

"Fakat Japonya'da şampiyon olmak, tüm takım herkes kesinlikle çok anlamlı olurdu."

Red Bull'un Singapur'da ne kadar iyi olacağı sorusuna ise Verstappen, net bir yanıt vermekten kaçınıyor.

"Bu hafta sonu nerede olacağımızı söylemek zor. Bir süredir Singapur'a gelmedik ve yeni araçla buranın nasıl olacağı biraz soru işareti. Ancak bu pistin aracımıza Monako'dan biraz daha uygun olacağını düşünüyorum çünkü aracı daha da geliştirdik."

"Esas olarak tek tur performansımıza odaklanmamız gerekecek, ki bu yıl bu alanda harika değildik."

"Yarışta çoğunlukla iyiyiz ama burada tek tur performansının çok önemli olduğunu biliyoruz."

Red Bull'un bu hafta sonu yeni bir şasi getireceği yorumlarıyla ilgili Verstappen, "Bu hafta sonu yeni bir şasim olmayacak. Burada Monza'yla aynı şasiye sahibim." dedi.