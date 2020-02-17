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Formula 1 / Son dakika

Yeni Racing Point'i ilk Perez kullanacak

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Yeni Racing Point'i ilk Perez kullanacak
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
17 Şub 2020 17:50

Sergio Perez, 2020 Racing Point'i Barcelona testlerinde ilk kez kullanan isim olacak.

Racing Point, 2020 Formula 1 aracını bugün yap yaptığı lansmanla birlikte tanıtmıştı.

İngiliz ekip aynı zamanda 19-21 Şubat tarihleri arasındaki testlerde hangi pilotun ne zaman piste çıkacağını da açıkladı.

Buna göre Racing Point, programını ikiye bölmüş durumda. İlk günün sabahında Sergio Perez piste çıkarken, öğleden sonra Lance Stroll sürüş yapacak.

İkinci günün sabahında Stroll, öğleden sonra ise Perez sürüş yapacak. Son gün ise sabah Perez, öğleden sonra ise Stroll direksiyona geçecek.

Barcelona test programı:

  19 Şubat 20 Şubat 21 Şubat
Mercedes

Açıklanmadı

Açıklanmadı

Açıklanmadı
Ferrari  S. Vettel

 C. Leclerc (Sabah)

 S. Vettel (Ö. Sonra)

  C. Leclerc
Red Bull Açıklanmadı Açıklanmadı Açıklanmadı
Racing Point Mexico S. Perez (Sabah)
Canada L. Stroll (Ö. Sonra)

Canada L. Stroll (Sabah)

Mexico S. Perez (Ö. Sonra)

 Mexico S. Perez (Sabah)
Canada  L. Stroll (Ö. Sonra)
Williams

United Kingdom G. Russell (Sabah)
Canada N. Latifi (Ö. Sonra)

United KingdomG. Russell

Canada N. Latifi
Renault

Açıklanmadı

 Açıklanmadı

Açıklanmadı
AlphaTauri Açıklanmadı Açıklanmadı Açıklanmadı
Haas

Denmark K. Magnussen

France R. Grosjean

France R. Grosjean (Sabah)

Denmark K. Magnussen (Ö. Sonra)
McLaren Açıklanmadı Açıklanmadı Açıklanmadı
Alfa Romeo

Açıklanmadı

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Nueva decoración del Racing Point

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Nueva decoración del Racing Point

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Fotoğraf: Racing Point

Nueva decoración del Racing Point

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Decoración Racing Point RP20

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Federico Faturos

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