Yeni Racing Point'i ilk Perez kullanacak

Racing Point, 2020 Formula 1 aracını bugün yap yaptığı lansmanla birlikte tanıtmıştı.

İngiliz ekip aynı zamanda 19-21 Şubat tarihleri arasındaki testlerde hangi pilotun ne zaman piste çıkacağını da açıkladı.

Buna göre Racing Point, programını ikiye bölmüş durumda. İlk günün sabahında Sergio Perez piste çıkarken, öğleden sonra Lance Stroll sürüş yapacak.

İkinci günün sabahında Stroll, öğleden sonra ise Perez sürüş yapacak. Son gün ise sabah Perez, öğleden sonra ise Stroll direksiyona geçecek.

Barcelona test programı:

19 Şubat 20 Şubat 21 Şubat Mercedes Açıklanmadı Açıklanmadı Açıklanmadı Ferrari S. Vettel C. Leclerc (Sabah) S. Vettel (Ö. Sonra) C. Leclerc Red Bull Açıklanmadı Açıklanmadı Açıklanmadı Racing Point S. Perez (Sabah)

L. Stroll (Ö. Sonra) L. Stroll (Sabah) S. Perez (Ö. Sonra) S. Perez (Sabah)

L. Stroll (Ö. Sonra) Williams G. Russell (Sabah)

N. Latifi (Ö. Sonra) G. Russell N. Latifi Renault Açıklanmadı Açıklanmadı Açıklanmadı AlphaTauri Açıklanmadı Açıklanmadı Açıklanmadı Haas K. Magnussen R. Grosjean R. Grosjean (Sabah) K. Magnussen (Ö. Sonra) McLaren Açıklanmadı Açıklanmadı Açıklanmadı Alfa Romeo Açıklanmadı Açıklanmadı Açıklanmadı