Yeni Racing Point'i ilk Perez kullanacak
Sergio Perez, 2020 Racing Point'i Barcelona testlerinde ilk kez kullanan isim olacak.
Racing Point, 2020 Formula 1 aracını bugün yap yaptığı lansmanla birlikte tanıtmıştı.
İngiliz ekip aynı zamanda 19-21 Şubat tarihleri arasındaki testlerde hangi pilotun ne zaman piste çıkacağını da açıkladı.
Buna göre Racing Point, programını ikiye bölmüş durumda. İlk günün sabahında Sergio Perez piste çıkarken, öğleden sonra Lance Stroll sürüş yapacak.
İkinci günün sabahında Stroll, öğleden sonra ise Perez sürüş yapacak. Son gün ise sabah Perez, öğleden sonra ise Stroll direksiyona geçecek.
Barcelona test programı:
|19 Şubat
|20 Şubat
|21 Şubat
|Mercedes
|
Açıklanmadı
|
Açıklanmadı
|
Açıklanmadı
|Ferrari
|S. Vettel
|
C. Leclerc (Sabah)
S. Vettel (Ö. Sonra)
|C. Leclerc
|Red Bull
|Açıklanmadı
|Açıklanmadı
|Açıklanmadı
|Racing Point
| S. Perez (Sabah)
L. Stroll (Ö. Sonra)
|
L. Stroll (Sabah)
S. Perez (Ö. Sonra)
| S. Perez (Sabah)
L. Stroll (Ö. Sonra)
|Williams
|
G. Russell (Sabah)
|
G. Russell
|
N. Latifi
|Renault
|
Açıklanmadı
|Açıklanmadı
|
Açıklanmadı
|AlphaTauri
|Açıklanmadı
|Açıklanmadı
|Açıklanmadı
|Haas
|
K. Magnussen
|
R. Grosjean
|
R. Grosjean (Sabah)
K. Magnussen (Ö. Sonra)
|McLaren
|Açıklanmadı
|Açıklanmadı
|Açıklanmadı
|Alfa Romeo
|
Açıklanmadı
|Açıklanmadı
|Açıklanmadı
Nueva decoración del Racing Point
Fotoğraf: Racing Point
Nueva decoración del Racing Point
Fotoğraf: Racing Point
Nueva decoración del Racing Point
Fotoğraf: Racing Point
Nueva decoración del Racing Point
Fotoğraf: Racing Point
Decoración del Racing Point RP20
Fotoğraf: Racing Point
Decoración Racing Point RP20
Fotoğraf: Racing Point
Sergio Pérez, Racing Point, Lance Stroll, Racing Point
Fotoğraf: Racing Point
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Federico Faturos
Yeni Racing Point'i ilk Perez kullanacak
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